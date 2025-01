Governo de SP inclui skate nos Jogos Abertos do Interior

Os atletas de skate terão uma nova oportunidade de brilhar nas competições esportivas, pois foram oficialmente incluídos como modalidade extra nos Jogos Abertos Horácio Baby Barioni, promovidos pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (SESP). Este evento, que em 2024 contará com a participação de aproximadamente 4 mil competidores, sinaliza um avanço significativo para o skate no cenário esportivo estadual.

A inclusão do skate representa mais um passo importante na promoção das modalidades olímpicas no estado. A iniciativa está alinhada ao programa SP Olímpico, que tem como meta expandir a presença de esportes olímpicos nas escolas públicas durante o primeiro semestre deste ano. Este projeto visa utilizar o esporte como ferramenta educacional, contribuindo para o desenvolvimento integral dos alunos e incentivando a formação de novos talentos.

A coronel Helena Reis, secretária de Esportes, comentou sobre a importância da SESP na formação dos atletas desde a infância até a fase profissional. “Nosso objetivo é acompanhar o atleta em sua trajetória, desde o início no SP Olímpico até sua participação em competições como os Jogos Abertos e os Jogos Regionais. Essa abordagem está totalmente alinhada à nossa missão de promover o esporte como uma forma de educação”, destacou.

Após um processo cuidadoso de avaliação e estudo, a SESP reformulou as diretrizes dos Jogos Abertos e dos Jogos Regionais. Além do skate, o tiro esportivo também foi adicionado como modalidade extra para este ano. Vale ressaltar que o basquete 3×3, que já esteve presente por dois anos nos Jogos Abertos e cumpriu as exigências da Resolução 01/22, será oficializado nos Jogos Regionais e Jogos Abertos a partir de 2025.