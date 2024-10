Skate conquista o Brasil: mais de 8,5 milhões de praticantes e impacto econômico de R$ 1 bilhão

No próximo dia 27 de outubro, o Dia Nacional do Skate será celebrado em um contexto de conquistas e crescimento. Com mais de 8,5 milhões de praticantes, de acordo com a Confederação Brasileira de Skate (CBSk), a modalidade que um dia enfrentou preconceito e falta de incentivo, hoje se destaca como um fenômeno esportivo e econômico no Brasil. Desde sua inclusão nos Jogos Olímpicos de 2021, o skate tem ganhado cada vez mais visibilidade, revelando talentos e movimentando uma indústria que gera R$ 1 bilhão por ano.

Um dos grandes exemplos dessa nova geração de skatistas é Carol Suzaki, uma jovem promessa de apenas 9 anos que, apesar das limitações iniciais para treinar, encontrou no skate sua paixão. Com o apoio da Ursofrango, marca que investe em atletas de esportes radicais, Carol tem conquistado espaço nas competições e desponta como um dos principais nomes do skate nacional.

“O apoio da Ursofrango é muito importante para a Carol, não apenas no suporte financeiro, mas também no incentivo contínuo para seu crescimento no esporte”, afirma Rogério Suzaki, pai da skatista. A Ursofrango, fundada em 2021 como uma marca de streetwear, rapidamente expandiu sua atuação e se tornou um trampolim para jovens atletas, oferecendo não só patrocínio, mas também suporte técnico e emocional.

Com o apoio da Ursofrango, Carol Suzaki tem a oportunidade de competir em nível nacional, e sua próxima grande prova será na última etapa do Campeonato Brasileiro de Street Skateboarding 2024 Sub-16, em Natal (RN). A viagem, financiada integralmente pela Ursofrango, representa mais um passo importante em sua carreira, onde ela buscará conquistar uma vaga na categoria amador. “Nosso objetivo é garantir que talentos como o da Carol tenham as condições necessárias para crescer no esporte e alcançar o mais alto nível de competição,” afirma Stefan Santille, fundador da Ursofrango.

O futuro de Carol Suzaki no skate é promissor. Com o apoio incondicional da família e parcerias estratégicas, ela está pronta para superar qualquer obstáculo e alcançar novos patamares no esporte que tanto ama. “Somos gratos a todos que nos ajudam, apoio é sempre importante para que a Carol possa se desenvolver a nível mundial, não só ela como o esporte de uma forma geral”, finaliza o pai.



O impacto social gerado pela Ursofrango é evidente nas histórias de sucesso como a de Carol Suzaki, provando que, com o suporte adequado, é possível superar barreiras e atingir o topo no esporte. À medida que o skate se consolida cada vez mais no Brasil, marcas como a Ursofrango desempenham um papel fundamental na profissionalização e no desenvolvimento da modalidade.