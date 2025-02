Governo de SP recebe reconhecimento nacional pelo projeto de mobilidade

O Governo de SP, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos, foi reconhecido como vencedor da quarta edição do Prêmio P3C 2025, que celebra as melhores iniciativas de gestão de contratos de concessão e Parcerias Público-Privadas (PPPs) em todo o país. A premiação, que recebeu mais de 210 candidaturas, destacou a categoria “Melhor Estruturação de Projetos”, na qual a SPI concorreu com o projeto da PPP Trem Intercidades Eixo Norte.

“Esse prêmio reforça o compromisso do Governo de SP em estruturar projetos que transformam a mobilidade, geram empregos e impulsionam o desenvolvimento regional.”, afirma o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

O projeto da PPP Trem Intercidades Eixo Norte representa um marco para a mobilidade no Estado. Com uma linha férrea de 101 km, a iniciativa conectará a capital à cidade de Campinas, proporcionando uma viagem expressa de 64 minutos que liga o terminal da Barra Funda a Jundiaí e Campinas. Além disso, o projeto contempla o Trem Intermetropolitano (TIM), que integrará Jundiaí a Campinas em 44 km, com tempo de viagem reduzido para 33 minutos, e inclui a concessão da Linha 7-Rubi da CPTM. Essa estrutura integrada visa não só melhorar a mobilidade urbana, mas também fomentar o desenvolvimento econômico regional. Estima-se que os investimentos gerarão mais de 10 mil empregos diretos, indiretos e induzidos, beneficiando 11 municípios e impactando positivamente cerca de 15 milhões de pessoas. O contrato com a concessionária vencedora, C2 Mobilidade Sobre Trilhos, foi firmado em maio de 2024.

“É uma grande alegria e honra receber o prêmio de Melhor Estruturação de Projetos depois de dedicarmos muito tempo e estudo à implementação deste projeto. É gratificante ver que o programa de concessões de mobilidade urbana do Estado de São Paulo agora conta com um reconhecimento de que estamos no caminho certo. Agradeço também pela confiança depositada no trabalho da nossa equipe pelo secretário Rafael Benini e pelo governador Tarcísio de Freitas”, destacou Augusto Almudin, diretor da Companhia Paulista de Parcerias (CPP).

Realizado pela Necta Inova, com a correalização da B3, do Estadão Blue Studio e do escritório de advocacia Portugal Ribeiro e Jordão, o Prêmio P3C é uma importante iniciativa que reconhece projetos transformadores e inovadores, capazes de promover mudanças significativas nas esferas econômica, social e ambiental.

A cerimônia de premiação foi realizada na Bolsa de Valores, B3, nesta segunda-feira (24), reunindo líderes, especialistas e representantes de projetos que impulsionam o desenvolvimento sustentável. No dia 25 de fevereiro, o evento continuará com uma exposição de negócios, que contará com apresentações e palestras no Centro de Convenções Frei Caneca.

Sobre o Prêmio P3C

O Prêmio P3C foi criado para valorizar as melhores iniciativas desenvolvidas nos setores regulados de infraestrutura, sociais e ambientais, com duas linhas de participação – uma destinada a entidades e outra a profissionais. A premiação ressalta o impacto transformador e a inovação dos projetos que contribuem para o desenvolvimento sustentável do país. Para mais informações, acesse: https://evento.p3c.com.br/