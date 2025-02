Quando o trem de SP a Campinas fica pronto? Veja tudo sobre

As autoridades anunciaram a data de início das obras e da operação do TIC (Trem Intercidades) Eixo Norte, que conectará a cidade de São Paulo à região de Campinas, interior paulista.

Cronograma das obras

As obras do TIC Eixo Norte estão programadas para começar em maio de 2026, conforme estipulado no contrato firmado com o consórcio TIC Trens, vencedor do leilão de concessão e encarregado pela implementação do projeto.

A previsão é que a operação comece em maio de 2031, estabelecendo uma ligação entre um novo terminal ferroviário em Campinas, ainda em fase de construção, e a estação Palmeiras-Barra Funda, localizada na zona oeste da capital paulista.

Características da Linha

Com uma extensão total de 101 quilômetros, o TIC se tornará o primeiro trem de média velocidade do Brasil, operando de forma expressa entre as duas cidades. Durante o trajeto, haverá apenas uma parada programada em Jundiaí.

Os trens serão capazes de atingir velocidades de até 140 km/h, com capacidade para transportar até 860 passageiros por viagem. O tempo estimado para o percurso é de 1 hora e 4 minutos.

A tarifa média para os usuários foi estimada em R$ 50, enquanto o investimento total no projeto TIC Eixo Norte está avaliado em aproximadamente R$ 14,2 bilhões.

TIM: conexão intermetropolitana

Além do TIC, as obras do TIM (Trem Intermetropolitano) que ligará Campinas a Jundiaí também estão previstas para iniciar em maio de 2026. Assim como o TIC, o TIM será implementado pela TIC Trens, que venceu o leilão de concessão realizado em 2024. O consórcio também obteve a concessão da linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

A inauguração do TIM está prevista para maio de 2029. Este trem terá uma extensão de 44 quilômetros e paradas nas cidades estratégicas de Louveira, Vinhedo e Valinhos. A capacidade total será de 2.048 passageiros, com um tempo estimado de trajeto em cerca de 33 minutos.

O custo da passagem do TIM deve ser em torno de R$ 14,05, conforme as estimativas divulgadas pela SPI (Secretaria de Parcerias e Investimentos) do governo estadual.

Concessões e expectativas

A TIC Trens será responsável pela gestão operacional, manutenção e modernização dos três sistemas ferroviários. O prazo das concessões é fixado em 30 anos, segundo informações da agência estatal.

A operação comercial da linha 7-Rubi sob a administração da TIC Trens está agendada para começar no dia 26 de novembro deste ano. Este marco também representa o início efetivo do período de concessão.

O governo estadual prevê que esses investimentos nos projetos TIC, TIM e na linha 7-Rubi gerarão mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. Além disso, espera-se que as iniciativas beneficiem 11 municípios e aproximadamente 15 milhões de pessoas nas áreas atendidas pelos novos serviços ferroviários.