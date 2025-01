Trem Intercidades: uma nova era de transporte entre São Paulo e Campinas

O projeto do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte promete transformar a mobilidade na região metropolitana de São Paulo, conectando Campinas à capital paulista com um trajeto de 101 quilômetros que será percorrido em aproximadamente 60 minutos. Esta nova linha, a primeira de média velocidade no Brasil, terá paradas em Jundiaí e permitirá que os passageiros viajem a uma velocidade de até 140 km/h, com capacidade para acomodar até 860 pessoas por viagem.

Além do TIC, a iniciativa também inclui o Trem Intermetropolitano (TIM), que ligará Jundiaí a Campinas em uma extensão de 44 quilômetros, com um tempo estimado de 33 minutos. O TIM fará paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos, ampliando as opções de transporte na região.

As obras do TIC estão programadas para iniciar em 2026, com um cronograma que prevê sua conclusão em 2031. Por sua vez, o TIM começará a ser construído já no próximo ano, com término previsto para 2029. O investimento total para o TIC Eixo Norte é estimado em R$ 14,2 bilhões, o que deverá gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos e beneficiar cerca de 15 milhões de habitantes em 11 municípios da área.

Em um esforço maior para modernizar o sistema ferroviário estadual, o Governo de São Paulo anunciou o programa SP nos Trilhos, que visa expandir o transporte ferroviário para mais mil quilômetros nos próximos anos. Este ambicioso projeto abrange 40 iniciativas, incluindo Trens Intercidades (TICs), veículos leves sobre trilhos (VLTs), trens urbanos e metrôs. Os investimentos totais esperados ultrapassam R$ 194 bilhões e poderão gerar até 150 mil empregos.

Outro projeto notável dentro desse programa é o TIC Eixo Oeste, que estabelecerá uma conexão ferroviária entre a capital paulista e Sorocaba. Com um investimento previsto de R$ 10 bilhões, este projeto se propõe a construir uma linha férrea de 100 quilômetros que possibilitará viagens em até 60 minutos, reduzindo significativamente o tempo atual de deslocamento rodoviário.

Ainda estão em fase de análise os projetos do TIC Eixo Leste (ligando São Paulo a São José dos Campos) e do TIC Eixo Sul (conectando São Paulo à Baixada Santista), que juntos somam um investimento potencial de R$ 25 bilhões. O TIC Eixo Leste permitirá a integração da Região Metropolitana com o Vale do Paraíba, com um percurso variando entre 80 e 130 quilômetros a ser realizado em cerca de 75 minutos. Já o TIC Eixo Sul também terá uma extensão similar, conectando a capital à Baixada Santista em um tempo estimado de 90 minutos, beneficiando cerca de 1,8 milhão de pessoas.