Concessionária e CPTM iniciam sessão de treinamento para gestão da Linha 7-Rubi pela TIC Eixo Norte

A partir do próximo domingo, 1º, a empresa TIC Trens iniciará um ciclo de treinamentos em parceria com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Esta etapa visa preparar a equipe que assumirá a gestão da Linha 7-Rubi a partir de 26 de novembro de 2025. Este treinamento é parte integrante da fase pré-operacional, conforme estipulado no contrato de concessão, que determina ainda a utilização de profissionais da CPTM nos seis meses iniciais da operação comercial. O objetivo central é transmitir o conhecimento técnico e operacional acumulado pela empresa pública na condução das atividades entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí.

Essa operação assistida tem como finalidade minimizar os impactos decorrentes da transição de gestão e assegurar que os serviços oferecidos aos usuários mantenham um alto padrão de qualidade. Previsto para durar 12 meses, este processo é um dos aprimoramentos introduzidos pelo Governo do Estado de São Paulo na atual estrutura de concessão ferroviária.

A partir de novembro de 2025, a responsabilidade pela operação, manutenção e modernização da Linha 7-Rubi será transferida para a TIC Trens. Além disso, a empresa assumirá também o Trem Intercidades Eixo Norte (TIC) e o Trem Intermunicipal (TIM).

Com o início das operações comerciais pela TIC Trens, inicia-se também o período de concessão de 30 anos para o projeto do TIC Eixo Norte, que conectará São Paulo a Campinas. A TIC Trens terá a tarefa não apenas de operar e manter a Linha 7-Rubi, mas também modernizar suas estações gradualmente e gerenciar o desenvolvimento do TIC e TIM.

Para o Trem Intercidades (TIC), está programado o começo das operações expressas em maio de 2031. Este será o primeiro trem brasileiro de média velocidade, operando entre São Paulo e Campinas com uma parada em Jundiaí. O trem alcançará velocidades de até 140 km/h e transportará até 860 passageiros por viagem, cobrindo uma extensão de 101 quilômetros em aproximadamente 64 minutos. O Trem Intermunicipal (TIM), por sua vez, deverá iniciar suas atividades em maio de 2029, oferecendo uma ligação entre Jundiaí e Campinas em um percurso de 44 quilômetros que incluirá paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos.

O leilão para este projeto foi realizado em fevereiro deste ano, sendo vencido pelo consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos, com um investimento previsto na ordem de R$ 14,2 bilhões.