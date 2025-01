CPTM deve acabar com integração direta entre Jundiaí e Rio Grande da Serra

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) anunciou que o serviço 710, que conecta as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa, será descontinuado no segundo semestre deste ano. Com isso, os passageiros precisarão realizar transferência na estação da Luz para seguir entre os dois trajetos.

Motivos para a mudança

A alteração está vinculada à privatização da Linha 7-Rubi, cujo contrato será transferido para a concessionária TIC Trens no segundo semestre de 2025. Segundo comunicado oficial da CPTM, o fim do serviço está atrelado à “transição contratual” exigida pela concessão. Até lá, o serviço continuará operando normalmente.

Novas rotas definidas

Após a mudança, os novos percursos serão:

Linha 7-Rubi: Jundiaí até Palmeiras/Barra Funda;

Jundiaí até Palmeiras/Barra Funda; Linha 10-Turquesa: Luz até Rio Grande da Serra.

O serviço 710, em operação desde 2021, foi criado para oferecer uma conexão direta entre Jundiaí e Rio Grande da Serra, eliminando a necessidade de baldeação na estação Brás, facilitando o fluxo de passageiros.

Privatização da Linha 7-Rubi

A Linha 7-Rubi foi leiloada em 2024, juntamente com projetos do Trem Intercidades (TIC) e do Trem Intermetropolitano. A concessão, vencida pelo consórcio C2 Mobilidade (formado pela chinesa CRRC e a brasileira Comporte), prevê um investimento de R$ 14,2 bilhões e duração de 30 anos.

O projeto de privatização promete modernizar a infraestrutura e trazer melhorias para o transporte ferroviário, mas também traz mudanças significativas para os usuários que dependem do serviço diário. A CPTM seguirá acompanhando a transição para garantir a continuidade e a qualidade do transporte.