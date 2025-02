Governo de São Paulo reforça ações na saúde com prefeitos e secretários municipais

O Governo do Estado de São Paulo tem intensificado suas iniciativas voltadas aos representantes dos poderes públicos municipais, promovendo uma série de programas destinados à melhoria da saúde pública. Em um evento realizado na última sexta-feira (7), no Memorial da América Latina, a Secretaria de Estado da Saúde apresentou suas ações a mais de mil prefeitos, secretários municipais e profissionais da área.

Durante o encontro, o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, destacou a necessidade de desenvolver políticas que atendam as especificidades de cada região. “É fundamental que exista uma abordagem adaptada para cada localidade. Este é um trabalho que iniciamos há dois anos e que agora continuamos. Precisamos entender as demandas tanto na atenção básica quanto na especializada”, afirmou Paiva.

O evento também contou com a participação de Carmem Silvia Guariente, 1ª vice-presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo (COSEMS), Maurício Serpa, secretário adjunto de Saúde do estado, representando o prefeito Ricardo Nunes, e Priscilla Perdicaris, secretária executiva da Saúde do Estado.

Dentre as iniciativas apresentadas, a Tabela SUS Paulista se destacou por oferecer remunerações significativamente maiores para procedimentos realizados em instituições filantrópicas. Esta medida visa ampliar o atendimento à população em todo o estado. Além disso, foi introduzido o IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal), que aumenta os repasses estaduais destinados aos municípios para melhorar indicadores essenciais como vacinação, mortalidade infantil e controle de doenças como câncer do colo do útero e diabetes.

A relevância do diálogo sobre a regionalização da saúde foi enfatizada por Eleuses Paiva, que comentou: “Nosso foco é refletir as prioridades de cada município envolvido nas oficinas de regionalização realizadas em 2023 e 2024”.

O Programa de Regionalização da Saúde tem como meta reduzir desigualdades no acesso aos serviços de saúde e aumentar a eficiência dos gastos públicos. A iniciativa busca expandir a oferta de serviços e minimizar filas e distâncias enfrentadas pelos cidadãos para acessar cuidados médicos. O projeto é realizado em parceria com o COSEMS e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), abrangendo os 645 municípios paulistas.

Renilson Rehem, coordenador do programa e consultor da OPAS, ressaltou a necessidade de uma política que aproxime os serviços de saúde da população: “Queremos soluções que levem a saúde para perto do cidadão, reduzindo deslocamentos desnecessários”.

A Secretaria também apresentou o Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Saúde Digital (PD&I Saúde Digital), desenvolvido em parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Este programa visa implementar modelos inovadores em Saúde Digital e Telessaúde.

O PD&I Saúde Digital inclui ações estruturantes como o mapeamento tecnológico existente e iniciativas assistenciais como o TeleAPS, que proporciona atendimento remoto via teleconsultas para pacientes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), e o TeleUTI, que auxilia equipes hospitalares com discussões sobre casos clínicos em UTIs.

No contexto do combate à dengue, o secretário Eleuses Paiva fez um apelo à importância da gestão eficiente nos municípios: “Estamos profundamente comprometidos com essa questão. Precisamos atuar em três frentes essenciais: combate ao mosquito transmissor, diagnóstico precoce e hidratação adequada dos pacientes”, concluiu.