Governo de São Paulo recebe prêmio internacional por desestatização da Sabesp

Nesta segunda-feira, 17 de outubro, o Governo do Estado de São Paulo foi homenageado em Londres com o prêmio de “Oferta de Ações do Ano na América Latina” durante a edição dos IFR Awards, promovido pela respeitada International Financing Review (IFR). Este reconhecimento celebra o êxito da desestatização da Sabesp, concluída em julho de 2024, que permitirá antecipar em quatro anos a universalização do saneamento básico no estado.

O governador Tarcísio de Freitas destacou a importância da premiação, afirmando: “Estamos aqui em Londres para mais uma celebração da privatização da Sabesp, reconhecida mundialmente pela sua qualidade. Nosso objetivo é proporcionar acesso ao saneamento básico e, mais importante ainda, dignidade à população. Estamos transformando vidas.”

De acordo com Freitas, a iniciativa beneficiará milhões de cidadãos que, até então, não tinham acesso a serviços essenciais. “Esta é a primeira vez que uma empresa estatal devolve resultados à sociedade enquanto oferece tarifas reduzidas. Por isso, esse modelo sofisticado recebeu reconhecimento internacional”, acrescentou.

Durante a visita à Inglaterra, a comitiva paulista, liderada pelo governador e composta pelos secretários Rafael Benini (Parcerias em Investimentos) e Natália Resende (Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), aproveitou para apresentar diversos projetos do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI-SP) em reuniões com potenciais investidores internacionais.

Este é o segundo prêmio internacional recebido em decorrência do processo de desestatização da Sabesp. Em janeiro deste ano, a oferta de ações já havia sido laureada com o título de “Equity Follow-On of the Year” pela revista LatinFinance em uma cerimônia realizada em Nova Iorque.

A honraria do IFR Awards destaca que o processo de desestatização foi a terceira maior oferta pública global do ano passado, atraindo grande interesse tanto de investidores nacionais quanto estrangeiros.

Nos encontros realizados na capital britânica, foram discutidos projetos significativos de infraestrutura em desenvolvimento pelo Governo paulista. Entre eles, está o Túnel Santos-Guarujá, uma obra inovadora por ser o primeiro túnel submerso do Brasil, com um investimento estimado em R$ 6 bilhões. Outro projeto relevante é a parceria público-privada (PPP) para as travessias hídricas, que prevê um aporte de R$ 1 bilhão voltado para ampliação da frota de embarcações e melhorias nos terminais terrestres.

Essas iniciativas são apoiadas pela Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade (InvestSP), que opera sob a égide da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.