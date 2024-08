Sabesp recebe Prêmio Valor Inovação Brasil 2024

A Sabesp é uma das empresas brasileiras mais inovadoras, segundo o jornal Valor Econômico. A Companhia acaba de conquistar o Prêmio Valor Inovação Brasil 2024, iniciativa que aponta as organizações mais inovadoras por setores da economia e o ranking das 150 empresas com as melhores práticas de inovação do país. Organizada pelo jornal e pela Strategy& – consultoria estratégica da PwC –, a premiação foi anunciada na segunda-feira (5) à noite durante evento em São Paulo.

A escolha das instituições é feita a partir de pesquisa que avalia o tema em empresas brasileiras. O levantamento elabora o ranking das 150 empresas mais inovadoras do Brasil em 25 setores da economia e premia as 10 primeiras colocadas gerais e a primeira de cada setor. Esta é a 10ª edição do prêmio.

Líder, segundo o Valor Inovação, no setor de infraestrutura, a Sabesp se destacou como a empresa mais comprometida em inovar em sua área de atuação, sempre focada na eficiência. “Temos uma cultura de incentivo à inovação em todas as áreas e em todas as equipes. A inovação está no nosso DNA e é o que garante a nossa posição de destaque no cenário global do saneamento. Em todas as áreas da companhia, as equipes são incentivadas a desenvolver projetos inovadores, que contribuem para a melhoria dos serviços e para a construção de um futuro mais sustentável. O prêmio Valor Inovação reconhece esse trabalho contínuo”, disse o diretor-presidente da Sabesp, André Salcedo, que compareceu à premiação.

Para chegar à lista das empresas premiadas, os organizadores avaliam, de maneira consistente e sistemática, as práticas de inovação das organizações que atuam no Brasil nas diferentes atividades econômicas, sempre considerando quatro pilares: planejamento, execução, resultados e reconhecimento.

Segundo a organização, os critérios reforçam a “avaliação da capacidade das organizações de garantir a inovação em meio a crescentes expectativas sobre sustentabilidade e a adoção de tecnologias disruptivas (como a inteligência artificial generativa) com base em estratégias sólidas que considerem não apenas o aspecto digital, mas a adaptabilidade e transformação da força de trabalho e dos modelos de negócio”.