Lançamento do edital do túnel Santos-Guarujá promete revolucionar mobilidade na região

No dia 27 de fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se reuniram em Santos para anunciar o edital de construção do Túnel Santos-Guarujá. Este projeto, que representa um investimento significativo de R$ 6 bilhões, é uma obra aguardada há mais de um século e tem como objetivo facilitar a ligação entre os dois municípios.

O túnel submerso terá uma extensão de 870 metros e promete reduzir o tempo de deslocamento para apenas um minuto e meio. Atualmente, os moradores e visitantes enfrentam longas esperas ao optar pela Rodovia Cônego Domênico Rangoni, que cobre 40 km e leva cerca de 50 minutos, ou pela travessia marítima via balsa, que pode demorar entre 20 minutos a duas horas, dependendo das condições do tráfego e do clima.

Durante o evento, Lula enfatizou a importância da colaboração entre os governos federal e estadual. “A minha função como Presidente não é entrar em disputas com governadores, mas sim criar condições para parcerias eficazes”, afirmou. O presidente destacou que a divisão equitativa dos custos entre os dois níveis de governo garantirá que a obra beneficie diretamente a população.

O governador Tarcísio também comentou sobre a relevância do projeto, afirmando que o acordo para que o estado assumisse a responsabilidade pelo edital foi estabelecido após uma reunião em Brasília. “Estamos prontos para tirar este projeto do papel. A espera da população está prestes a acabar”, declarou.

Atualmente, aproximadamente 78 mil pessoas utilizam as balsas diariamente para realizar a travessia entre Santos e Guarujá, com um fluxo considerável de veículos. A nova estrutura não apenas facilitará essa movimentação, mas também contará com espaço dedicado para ciclistas e pedestres, além de incluir três faixas em cada sentido, sendo uma delas adaptável ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Os detalhes técnicos e estudos relacionados ao projeto estão disponíveis para consulta pública no site da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), no processo 195/2024. A expectativa é que essa obra transforme a infraestrutura viária da Baixada Santista e melhore significativamente a qualidade de vida dos cidadãos da região.

A construção do túnel é vista como uma solução inovadora para os problemas históricos de mobilidade enfrentados pelos habitantes locais e deve gerar um impacto positivo tanto no turismo quanto na economia regional.