Governo de São Paulo inicia desassoreamento do Rio Preto em Peruíbe

O Governo do Estado de São Paulo anunciou a realização de um projeto de desassoreamento que abrangerá aproximadamente 3 km do Rio Preto, um dos principais rios que cortam a cidade de Peruíbe, localizada na Baixada Santista. Esta iniciativa visa remover sedimentos acumulados no leito do rio, com o intuito de aprimorar o escoamento das águas pluviais e, assim, reduzir os riscos de enchentes e alagamentos na região.

A execução dos trabalhos teve início no último sábado, 18 de novembro, sob a coordenação da SP Águas, agência responsável pelos recursos hídricos do estado, que atua em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil). A agência implementou uma força-tarefa para acelerar o processo de desassoreamento, logrando iniciar as operações em apenas quatro dias — um tempo consideravelmente menor que o habitual, que varia entre 10 e 15 dias.

Para a execução da obra, foram transportadas para o local uma escavadeira e uma barcaça, esta última montada in loco para facilitar a retirada dos sedimentos do fundo do rio. Nelson Lima, diretor da SP Águas, visitou o local na segunda-feira (20) para inspecionar os trabalhos e discutir os próximos passos. Ele afirmou: “Realizamos um levantamento detalhado da topografia do fundo do rio e trouxemos os equipamentos necessários. Nosso objetivo central é atenuar os impactos das fortes chuvas na área e continuar com ações técnicas essenciais para mapear os pontos críticos que requerem intervenções”.

O desassoreamento do Rio Preto é crucial para otimizar o fluxo das águas em Peruíbe. A retirada de sedimentos como argila e areia é fundamental para aumentar a capacidade do rio de absorver o volume das chuvas intensas. No Brasil, a responsabilidade pela drenagem urbana cabe aos municípios; no entanto, o governo estadual tem se empenhado em oferecer suporte às cidades por meio de ações complementares.

Além das medidas voltadas ao desassoreamento, o Governo de São Paulo também se mobilizou para fornecer ajuda humanitária às famílias afetadas por eventos climáticos adversos na região. Os desabrigados receberam donativos como cestas básicas, colchões e itens de higiene pessoal, totalizando mais de 30 toneladas de materiais enviados pela Defesa Civil e pelo Fundo Social do Estado. Ademais, já foi homologado o decreto de situação de emergência emitido pelo município.