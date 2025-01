Governo de SP fará desassoreamento de rio e contenção de encostas em Peruíbe

O Governo de São Paulo deu início ao envio de equipamentos e equipes para realizar o desassoreamento do Rio Preto, localizado na cidade de Peruíbe, Baixada Santista. O objetivo é melhorar o escoamento das chuvas e reduzir o risco de enchentes e alagamentos na região. Além disso, serão liberadas duas obras de contenção de encostas na Estrada do Guaraú, que sofreu deslizamentos devido ao grande volume de chuva.

A chegada das máquinas à região está prevista para esta quarta-feira (15). Entre os equipamentos estão uma escavadeira, uma barcaça para montagem no local, uma prancha para transporte e caminhões. A prefeitura será responsável por definir as áreas provisórias para secagem do material retirado do rio e também o local de destinação final.

O desassoreamento é fundamental para melhorar o fluxo no leito do rio, retirando sedimentos como argila e areia que dificultam a absorção do volume trazido por temporais. Já as obras de contenção serão realizadas em pontos críticos que sofreram deslizamentos.

Outras iniciativas no litoral paulista

No litoral sul, o governo realiza obras de drenagem em São Vicente, onde um investimento de R$ 30,5 milhões está em andamento para recuperar canais e reduzir alagamentos em bairros como Cidade Náutica e Vila Jóquei Club.

No litoral norte, ações de restauração ambiental na Vila Sahy incluem o uso de drones para dispersar sementes nativas, ajudando a regenerar áreas devastadas por deslizamentos em 2023. Desde janeiro de 2024, mais de 200 hectares estão sendo restaurados com tecnologias que otimizam a germinação e alcançam encostas de difícil acesso.

A expectativa é que até 2026, 70% das áreas afetadas estejam cobertas por vegetação nativa, promovendo a estabilidade das encostas e a recuperação da Mata Atlântica local.