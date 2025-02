Governo de São Paulo inaugura nova escola na zona sul da capital

Nesta segunda-feira (3), o governador Tarcísio de Freitas marcou um passo significativo na educação paulista ao inaugurar a Escola Estadual Cidade Júlia II, localizada no bairro Cidade Ademar, na zona sul da capital. A nova instituição, que recebeu um aporte financeiro de R$ 18,1 milhões para sua construção e mobiliário, está preparada para atender até 600 alunos dentro do Programa Ensino Integral (PEI) da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

Durante a cerimônia de inauguração, o governador expressou sua satisfação com a entrega da escola, destacando a importância desse espaço educacional para a comunidade local. “Os alunos retornam das férias para uma escola que era aguardada há muito tempo. Uma escola de tempo integral que irá fazer a diferença na região. Estamos extremamente contentes em começar o ano assim e desejamos que todos os estudantes sejam muito felizes. Com mais jovens participando do programa de intercâmbio Prontos Pro Mundo, mais estudantes ingressando nas universidades por meio do Provão Paulista e uma maior oferta de estágios e cursos profissionalizantes, temos um futuro promissor pela frente”, declarou Tarcísio de Freitas.

A solenidade também contou com a presença do secretário da Educação, Renato Feder; do presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), Fabrício Moreira; do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes; além de parlamentares estaduais e representantes da comunidade escolar.

A Escola Estadual Cidade Júlia II será responsável pela educação dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Os estudantes terão uma carga horária total de 9 horas diárias em uma estrutura moderna que inclui 17 salas de aula, três salas de informática, um laboratório dedicado às ciências biológicas e químicas, uma sala de leitura e duas salas destinadas ao reforço escolar, entre outras instalações pedagógicas.

O secretário Renato Feder ressaltou ainda o empenho do governo em proporcionar apoio adicional aos alunos através de iniciativas como os programas Professores Tutores e Aluno Monitor. O primeiro visa implementar duas figuras docentes por sala em 600 escolas, enquanto o segundo programa selecionará estudantes do Ensino Médio para auxiliar colegas que enfrentam dificuldades acadêmicas.

Além disso, o Governo de São Paulo planeja entregar mais 14 escolas nos próximos meses e atualmente possui 29 unidades em processo de construção. Outras 33 instituições serão erguidas por meio de parcerias público-privadas (PPP) através do projeto Novas Escolas, leiloado em dois lotes no ano passado. O governador Tarcísio finalizou afirmando: “Estamos comprometidos em atender alunos que anteriormente não conseguiam vagas em suas regiões ou que eram forçados a frequentar aulas no período noturno devido à falta de disponibilidade durante o dia. Essa realidade está prestes a mudar com nossos esforços contínuos.”