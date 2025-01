Governo de São Paulo envia ajuda humanitária a Carapicuíba após inundações

Neste sábado (25), o Governo do Estado de São Paulo mobilizou esforços para fornecer assistência humanitária ao município de Carapicuíba, localizado na Grande São Paulo. A ação foi desencadeada em resposta às intensas chuvas que atingiram a região na sexta-feira (24), resultando no deslocamento de aproximadamente 400 pessoas, que foram realocadas temporariamente para residências de familiares devido ao transbordamento de um córrego, que causou alagamentos em diversas vias e lares.

Os impactos das inundações foram significativos, afetando pelo menos quatro bairros da localidade. Em uma rápida resposta, a Defesa Civil estadual enviou pela manhã uma carga composta por 50 cestas básicas, 200 itens de produtos de limpeza, 50 kits de higiene pessoal e 400 itens destinados ao conforto das famílias afetadas, incluindo colchões, cobertores, travesseiros e roupas de cama.

As equipes da Defesa Civil municipal continuam a trabalhar em campo, prestando auxílio às famílias impactadas e realizando a limpeza das áreas afetadas pelas águas. O empenho dos profissionais visa restaurar a normalidade e garantir a segurança dos moradores.

De acordo com as previsões meteorológicas para este sábado (25), o estado de São Paulo deve enfrentar um dia marcado por altas temperaturas. Espera-se que novas chuvas intensas ocorram no período da tarde, trazendo consigo riscos de raios, ventos fortes e até mesmo queda de granizo.

A Defesa Civil permanece em estado de alerta, monitorando as condições climáticas e orientando os municípios sobre as necessárias vistorias nas áreas consideradas de risco.