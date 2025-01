Governo de São Paulo capacita pequenos negócios para exportação

Em 2024, aproximadamente 300 empresas e produtores rurais de micro, pequeno e médio porte foram treinados pelo Governo de São Paulo com o intuito de expandir suas atividades para o mercado internacional. O programa Exporta SP, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) em parceria com a InvestSP, visa atender empresas de todas as regiões do estado e setores variados.

Desde sua implementação, o programa já beneficiou um total de 1.150 companhias, com expectativas de alcançar cerca de 1.500 participantes até 2025, através da abertura de pelo menos mais 300 vagas.

A capacitação tem uma duração de quatro meses, sendo totalmente online e sem custo para os participantes. Durante esse período, os empreendedores assistem a 20 aulas coletivas e têm acesso a quatro sessões de mentoria. Essas mentorias proporcionam um espaço para que os empresários dialoguem diretamente com especialistas sobre as particularidades e desafios enfrentados por seus negócios. O objetivo central do Exporta SP é promover a competitividade, aumentar o faturamento e garantir maior segurança às pequenas empresas, que ao se inserirem no comércio internacional desenvolvem novas competências e diversificam suas fontes de receita.

Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, ressalta: “Ao investir na capacitação dos empreendedores, buscamos incentivar pequenos negócios a explorar novos mercados e contribuir para o desenvolvimento econômico que gera renda e empregos, conforme diretriz do governador Tarcísio de Freitas”.

Rui Gomes, presidente da InvestSP, complementa que “os pequenos negócios são responsáveis por mais da metade dos empregos no Brasil e representam quase metade das empresas que exportam. Capacitar esses empreendedores é parte essencial da missão da InvestSP em fomentar o desenvolvimento e a geração de emprego em São Paulo”.

A formação aborda questões cruciais enfrentadas pelos empresários no processo de internacionalização, incluindo estratégias de formação de preços, adequação de produtos e serviços, inteligência comercial e elaboração de planos de marketing e vendas. Além disso, as empresas que participam do programa recebem suporte especializado por um período adicional de até dois anos.

As inscrições para a primeira turma do Exporta SP em 2025 já estão abertas no site da InvestSP.

Poupatempo do Exportador

No mês de novembro de 2024, 42 empresas recém-capacitadas pelo Exporta SP participaram da rodada de negócios do Poupatempo do Exportador. Este evento, organizado pela SDE com apoio da InvestSP, ocorreu pela primeira vez na sede da Secretaria em São Paulo.

As rodadas foram realizadas em parceria com o Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras (CECIEX), reunindo empresas de diversas regiões do estado em setores como alimentação, construção civil, têxtil, calçados e maquinários. Estima-se que esses encontros possam gerar cerca de R$ 7 milhões em negócios.

Elisabete Donato, gerente de Promoção das Exportações da InvestSP e organizadora do evento, expressou otimismo: “Algumas dessas empresas são muito pequenas e acabaram de completar sua capacitação no Exporta SP; agora estarão fazendo suas primeiras vendas internacionais. Isso é fundamental para seu crescimento competitivo, diversificação das receitas e geração contínua de emprego e renda em São Paulo”.

O impacto do Poupatempo do Exportador vai além dos negócios imediatamente gerados; o evento atraiu cerca de 500 empresas em um único dia. Os participantes tiveram acesso a uma programação que incluía 33 palestras e oportunidades para se conectar com potenciais clientes e parceiros comerciais, além de prestadores de serviços relevantes no campo da exportação, abrangendo áreas como financiamento, logística e registro de marcas.