Governo de SP realiza ‘Poupatempo do Exportador’ para incentivar exportações

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE) e a InvestSP – agência de promoção de investimentos do Governo de São Paulo, vinculada à pasta – realizam nesta quarta-feira (13) a 11ª edição do “Seminário SP Export e Poupatempo do Exportador”. Neste ano, o evento será presencial e, pela primeira vez, acontecerá na sede da SDE e da InvestSP, na zona oeste de São Paulo.

O objeto é criar oportunidades de negócios e aproximar empreendedores, possíveis clientes e parceiros, prestadores de serviços e o poder público para ampliar as exportações no estado de São Paulo, inclusive de produtores rurais e empresas de micro, pequeno e médio porte.

“Garantir um ambiente de negócios favorável e promover o aumento das exportações é fundamental para aumentar a competividade das empresas paulistas e incentivar a geração de emprego e renda, uma das diretrizes do governador Tarcísio de Freitas”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jorge Lima.

Os empreendedores poderão acompanhar um ciclo de palestras com autoridades e especialistas, em três palcos diferentes, e tirar dúvidas com os palestrantes após cada apresentação. O objetivo é que os novos conhecimentos possam aumentar a competitividade das empresas e ajudá-las na busca por novas oportunidades e na tomada de decisões mais assertivas.

Além disso, os empreendedores terão acesso a rodadas de negócios, realizadas em parceria com o Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras (CECIEX), com foco em setores como alimentação, construção, têxtil, máquinas e equipamentos, calçados etc.

Destaque, ainda, para a Arena de Negócios, espaço no qual o empreendedor terá acesso a empresas que oferecem serviços e produtos de apoio à exportação, como despacho aduaneiro, logística e obtenção de licenças.

E haverá ainda o Poupatempo do Exportador, uma área em que as instituições participantes do evento poderão prestar atendimento direto aos empreendedores, em temas como trâmites administrativos, linhas de crédito, atendimento a normas internacionais, certificado de origem, alfândega etc.

Sobre o evento

O “Seminário SP Export e Poupatempo do Exportador” foi criado pela InvestSP em 2015 e, inicialmente, contou com cinco edições em Sorocaba, Franca, Ribeirão Preto, Guarulhos e Grande ABC. Depois, por conta da pandemia de covid-19, foram realizadas três edições no formato online. O evento voltou a ser presencial em 2022, porém, como uma das atrações da Feira do Empreendedor do Sebrae, realizada no São Paulo Expo.

O evento é organizado pela área de Promoção de Exportações da InvestSP, que também é responsável pelo Programa Paulista de Capacitação para Exportação (ExportaSP). Desenvolvido em parceria com a SDE, conta com a participação de professores da Fundação Instituto de Administração (FIA) e já capacitou mais de mil micro, pequenas e médias empresas, além de produtores rurais, para exportação.

Voltado para empreendedores de todas as regiões paulistas, o Exporta SP não tem custos para os empresários, já que as despesas são bancadas pelo Governo do Estado. A capacitação é totalmente online e tem duração de quatro meses, período no qual o empreendedor participa de 20 aulas coletivas e quatro mentorias individuais, para discutir as necessidades específicas de seu negócio. Para saber mais, clique aqui.

Serviço

11º Seminário SP Export e Poupatempo do Exportador

Data: 13 de novembro, entre 8h e 18h

Local: Sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da InvestSP – Avenida Escola Politécnica, 82 – Jaguaré – CEP: 05350-000 – São Paulo – SP

Inscrições: www.bit.ly/11poupaexportador