Governo brasileiro pede retirada de algemas de deportados dos EUA

O Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil tomou uma posição decisiva ao ordenar a retirada de algemas de cidadãos brasileiros deportados dos Estados Unidos. A ação ocorreu durante a chegada de um voo norte-americano em Manaus, na noite de sexta-feira, 24 de novembro.

Na manhã seguinte, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, comunicou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a tentativa das autoridades americanas de manter os deportados algemados durante o transporte aéreo. O ministério foi informado sobre a situação por Andrei Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal (PF).

O voo, que se dirigia ao Aeroporto Internacional de Confins em Belo Horizonte, precisou realizar um pouso não programado em Manaus devido a problemas técnicos. Após a aterrissagem, as algemas foram imediatamente retiradas dos brasileiros.

Ao abordar o incidente, o ministro Lewandowski ressaltou ao presidente Lula o evidente desrespeito aos direitos fundamentais dos brasileiros. Em resposta à situação, Lula determinou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) fosse mobilizada para garantir que os deportados pudessem continuar sua viagem com dignidade e segurança.

O Ministério da Justiça reforçou que a dignidade humana é um princípio fundamental consagrado na Constituição Federal e um pilar essencial do Estado Democrático de Direito. Essa postura evidencia a preocupação do governo com o tratamento adequado dos cidadãos brasileiros.

A Polícia Federal confirmou que os 88 deportados chegaram a Manaus algemados e foram prontamente liberados assim que entraram em solo brasileiro. A PF destacou que os brasileiros foram acolhidos na área restrita do aeroporto, onde receberam alimentação, bebidas e assistência adequada até sua transferência para Belo Horizonte.

Uma aeronave KC-30 foi destacada pela FAB para transportar os deportados. O voo partiu da Base Aérea de Brasília às 13h e tinha previsão de pouso em Manaus às 14h30. Durante o trajeto até o Aeroporto Internacional de Confins, os passageiros serão acompanhados por militares e agentes da Polícia Federal.

As deportações em massa de imigrantes ilegais nos Estados Unidos começaram logo após a posse do ex-presidente Donald Trump, com operações sendo anunciadas pela Casa Branca que resultaram na detenção e deportação de centenas de pessoas. A administração Trump classificou essas ações como uma resposta a uma “emergência nacional” relacionada à imigração ilegal.