FAB vai transportar deportados dos EUA para Minas Gerais

Neste sábado (25), a Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou o envio de uma aeronave KC-30, atendendo a um pedido do governo federal, com a finalidade de oferecer assistência a passageiros deportados que estão sendo repatriados dos Estados Unidos e aguardam em Manaus.

A decolagem da aeronave ocorreu às 13h da Base Aérea de Brasília, com previsão de chegada às 14h30 no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado na capital amazonense. A FAB destacou que o tempo de permanência da aeronave em solo dependerá dos trâmites administrativos que serão realizados pelos órgãos responsáveis.

Além do transporte, a FAB também disponibilizará profissionais de saúde que acompanharão os deportados durante toda a viagem até seu destino final, o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte.

A operação de deportação em massa de imigrantes ilegais nos Estados Unidos foi intensificada logo após o início do mandato do ex-presidente Donald Trump. Recentemente, na noite da última quinta-feira (23), uma ação resultou na detenção de 538 indivíduos, dos quais muitos foram posteriormente deportados em aviões do Exército americano.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, comunicou que essa operação representa a maior deportação em massa já realizada. Durante sua campanha presidencial, Trump havia se comprometido a adotar medidas rigorosas para controlar a imigração ilegal, classificada por ele como uma “emergência nacional”.

No seu primeiro dia à frente da presidência, Trump assinou diversas ordens executivas com o objetivo de restringir a entrada de imigrantes nos Estados Unidos.