Brasil recebe novo voo com 88 brasileiros deportados dos EUA

Nesta sexta-feira, dia 24, um novo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos chegará ao Brasil. De acordo com informações confirmadas pelo Itamaraty, a aeronave trará 88 cidadãos brasileiros e está programada para pousar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

Embora este seja o primeiro voo desse tipo após a posse do presidente Donald Trump, que implementou diversas políticas restritivas em relação à imigração, o Ministério das Relações Exteriores esclarece que não há uma conexão direta entre esse voo e a eleição do republicano.

Segundo a assessoria do Itamaraty, essa operação faz parte de um acordo estabelecido entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos em 2017. Desde então, voos regulares de deportação têm sido realizados. O primeiro deste ano ocorreu no dia 10 de janeiro, antes da posse de Trump, e transportou 114 brasileiros.

O entendimento firmado estipula que um brasileiro detido nos Estados Unidos por questões migratórias, que não possui mais recursos legais disponíveis em seu processo, tem o direito de retornar ao Brasil através desses voos. A organização do transporte é responsabilidade do governo dos EUA, enquanto a logística na chegada ao Brasil é coordenada pela Polícia Federal.

A reportagem buscou contato com a Polícia Federal para obter mais detalhes sobre o voo programado para esta sexta-feira, mas ainda não recebeu retorno. O espaço permanece aberto para novas informações.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, elogiou a ação sob o governo Trump, afirmando: “Os voos de deportação começaram. O presidente Trump está enviando uma mensagem forte e clara ao mundo inteiro: se você entrar ilegalmente nos Estados Unidos da América, enfrentará consequências severas”, conforme publicado na plataforma X.