Golpe do falso frete: polícia prende quadrilha envolvida em sequestro e extorsão de caminhoneiro

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (21) cinco integrantes de uma organização criminosa que atraía e sequestrava caminhoneiros por meio do “golpe do falso frete”. Os suspeitos foram localizados em uma ação da 1ª Delegacia Antissequestro no bairro Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo.

O golpe tinha o mesmo modus operandi: o bando utilizava um aplicativo de cargas para oferecer fretes vantajosos para os caminhoneiros. O motorista aceitava a viagem e chegando ao local combinado descobria que tinha caído em um golpe.

A investigação contra a quadrilha começou a partir do sequestro de um caminhoneiro de 37 anos em 15 de dezembro do ano passado. O motorista aceitou dois serviços de fretes para Curitiba e Santa Catarina e ia retirar a carga em um imóvel na região do Socorro, na zona sul da capital. No local, foi abordado por um suspeito armado que anunciou o assalto.

Em seguida, a vítima foi colocada em um carro onde havia dois ocupantes e foi levada até um cativeiro. Os golpistas roubaram documentos pessoais, cartões de crédito, celular e um cheque no valor de R$ 4 mil reais.

Os suspeitos realizaram transações bancárias com o cartão de crédito e fizeram ligações a parentes e encarregados da empresa onde o motorista trabalhava exigindo valores para a libertação do refém. Os depósitos foram realizados na conta de dois integrantes.

Durante a madrugada, o homem foi colocado novamente no carro e libertado na Estrada dos Grassmann, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Com o auxílio do sistema de rastreamento, o caminhão foi localizado na rodovia José Simões Louro Júnior, no município de Embu-Guaçu.

A vítima procurou a Polícia Civil para formalizar o boletim de ocorrência sobre o roubo. Desde então, os agentes trabalharam para identificar os envolvidos no crime. Com os mandados de prisão expedidos pela Justiça, os investigados, que têm entre 21 e 44 anos, foram detidos na data de hoje.

Entre os presos, um homem de 24 anos já era procurado por roubo e um de 22 estava em cumprimento de medida cautelar por tráfico de drogas. A polícia agora investiga outros crimes em que o bando tenha participação.