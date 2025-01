Confira os golpes financeiros mais comuns e como se prevenir

As festividades de fim de ano frequentemente se entrelaçam com as liquidações de janeiro, atraindo consumidores às compras. Com a chegada das férias e a liberação da segunda parcela do 13º salário, é essencial que os consumidores permaneçam vigilantes para evitar cair em armadilhas fraudulentas nesse período.

De acordo com dados da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo), o Brasil se destacou como o segundo país mais vulnerável a ataques cibernéticos na América Latina em 2023. Essa estatística sublinha a importância da cautela ao realizar transações comerciais, principalmente em um cenário onde as compras online estão cada vez mais comuns.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) alerta para um dos golpes mais recorrentes nesta época: a falsa central telefônica. Nesse golpe, criminosos fazem ligações se passando por representantes de agências bancárias, alegando que o gerente do cliente está sob investigação. Em situações extremas, eles podem até enviar boletins de ocorrência falsificados e solicitar que os clientes transfiram seus fundos para contas indicadas pelos golpistas enquanto supostamente ocorrem as investigações.

A Febraban enfatiza que instituições financeiras e autoridades policiais nunca solicitam que clientes realizem transações bancárias dessa natureza. Portanto, caso um consumidor receba esse tipo de abordagem, deve encerrá-la imediatamente e buscar esclarecimentos por meio dos canais oficiais do banco.

Embora agências possam contatar clientes para confirmar transações suspeitas, informações sensíveis como dados pessoais, senhas ou chaves de segurança não são requisitadas.

O uso de cartões de crédito ou débito demanda atenção redobrada tanto em lojas físicas quanto online. Casos de roubo de senhas e fraudes envolvendo a troca não autorizada de cartões podem ocorrer rapidamente, muitas vezes sem que a vítima perceba até que seja tarde demais.

Golpes Comuns Durante o Ano Novo e Férias

1) Golpe da Troca do Cartão

Neste esquema, golpistas disfarçados como vendedores observam quando consumidores inserem suas senhas na maquininha e trocam o cartão na hora da devolução. Com acesso ao cartão e à senha, realizam compras em nome da vítima. Para prevenir esse golpe, a Febraban recomenda algumas práticas: checar sempre o valor na tela da maquininha; garantir que o cartão devolvido seja realmente seu; realizar você mesmo a passagem do cartão na máquina; nunca entregar seu cartão a terceiros; assegurar que sites de compras online sejam seguros; não salvar senhas em dispositivos públicos; e verificar valores nas notas fiscais recebidas.

2) Golpe da Maquininha Quebrada

Nesse caso, durante o pagamento, o golpista fornece uma maquininha com o visor danificado ou posiciona-se de forma que a vítima não consiga visualizar o preço cobrado. Isso resulta em pagamentos superiores ao esperado, sendo percebidos apenas posteriormente.

Outros Tipos de Golpe:

1) Golpe do FGTS

A fraude relacionada ao saque do FGTS se intensificou durante a pandemia. Criminosos têm acessado dados pessoais dos trabalhadores para realizar saques indevidos ou empréstimos fraudulentos. Para se proteger, é aconselhável evitar links suspeitos recebidos por mensagens e verificar mensalmente informações financeiras na plataforma Registrato do Banco Central.

2) Falsas Vendas

Criminosos criam sites falsos que imitam e-commerces legítimos ou enviam promoções fictícias através de emails e mensagens. Os consumidores devem ficar atentos a ofertas com preços extremamente baixos em comparação ao mercado convencional.

3) Golpe do Brinde

Atraindo vítimas com promessas de brindes gratuitos, os golpistas insistem para que os indivíduos recebam o presente pessoalmente. Após entregarem algo ao consumidor, solicitam um pagamento através do cartão ou realizam uma autenticação biométrica disfarçada como parte do processo.

Dicas de Proteção

A FecomercioSP sugere que os consumidores tomem precauções adicionais como evitar clicar em links desconhecidos; verificar URLs antes de realizar login; restringir acesso a informações pessoais; desconfiar de ofertas excessivamente vantajosas; observar pequenos erros em endereços web; utilizar bloqueadores contra anúncios maliciosos; e checar a reputação dos sites em plataformas reconhecidas como Reclame Aqui e Procon.