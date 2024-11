Conheça os golpes e as fraudes financeiras mais comuns em 2024 e veja como se proteger durante a Black Friday

O fim do ano traz oportunidades imperdíveis para os consumidores brasileiros, que aproveitam ações de varejo, como Black Friday e Cyber Monday, além das promoções de Natal e Ano Novo. Essas datas aquecem o comércio com horários especiais, sorteios e ofertas atrativas.

No entanto, em paralelo ao aumento do consumo, cresce também o risco de fraudes e golpes. Segundo levantamento do Datafolha, divulgado em 2024, ocorrem 4,6 mil tentativas de golpes financeiros e digitais por hora no Brasil.

A presidente da ABBC, Sílvia Scorsato, reforça o compromisso da entidade em capacitar a população para se proteger contra os golpes financeiros. “Com a criatividade dos criminosos em constante evolução, é fundamental que todos estejam atentos e preparados para identificar sinais de golpes, especialmente em períodos de grande atividade comercial”, alerta a presidente.

Para proteger o público durante esse período, a ABBC recomenda desconfiar de preços muito baixos e sempre acessar o site oficial da loja para verificar promoções, além de pesquisar sobre a marca em redes sociais ou sites de reclamações. Outra recomendação é a de não clicar em links suspeitos de promoções recebidas por e-mail, redes sociais ou mensagens, como SMS e WhatsApp, especialmente aqueles com links encurtados. Além disso, é importante priorizar o uso de cartão virtual temporário (que dispensam o registro do cartão para débitos futuro) em compras on-line e jamais compartilhar dados pessoais ou financeiros em sites duvidosos. Em marketplaces, verifique as avaliações de outros clientes, o histórico do vendedor, o tempo de conta, o número de seguidores e as vendas efetuadas.

Vale ainda também estar atento aos pagamentos com cartão em estabelecimentos físicos, conferindo sempre o valor que está na tela da maquininha. Além disso, a ABBC recomenda tomar cuidado para que não visualizem a digitação de sua senha, verificar se não trocaram seu cartão e ativar os alertas de transações realizadas em sua conta. A grande maioria das instituições financeiras encaminha um alerta por SMS ou Push sempre que você realiza uma compra. Por fim, proteja seus dispositivos com antivírus, senhas fortes, autenticação de dois fatores e evite realizar compras usando wi-fi público ou VPN desconhecida.



A ABBC também listou os golpes e as fraudes mais frequentes de 2024 na campanha Tem Cara de Golpe. Em outubro, a campanha entrou em sua segunda fase, incentivando a população a participar de um desafio compartilhando vídeos no Instagram com histórias reais de como identificaram e evitaram essas situações.



O desafio #TEMCARADEGOLPE premiará os cinco melhores vídeos com smartphones, tablet e fone bluetooth (regulamento em www.temcaradegolpe.com.br). Para participar, basta gravar um vídeo de até um minuto, em primeira pessoa, relatando como identificou e evitou um golpe e, depois, publicar no Reels do Instagram com a hashtag #TEMCARADEGOLPE, seguindo e marcando o perfil da ABBC (@abbc.br). Somente os vídeos com relatos pessoais serão aceitos.



A seguir, a ABBC lista os principais golpes de 2024 e como se proteger



1. Phishing ou golpe do link falso



Os criminosos tentam obter senhas e dados pessoais por meio de envio de e-mails, banners, SMS, WhatsApp com mensagens que contenham links suspeitos, disfarçados de sorteios, cobranças urgentes, ofertas, pedidos de alteração de senha por tentativas de invasão ou solicitação de atualização de dados para manutenção de conta.



Como se proteger: fique atento a erros ortográficos, imagens e logotipos, anexos suspeitos, analise sempre o endereço de e-mail indicado, a urgência excessiva na mensagem e URLs que parecem legítimas, mas têm pequenas diferenças, como troca de letras. Copie o texto e pesquise em um mecanismo de busca confiável. Na dúvida, não clique em links ou arquivos suspeitos.



2. Golpe via WhatsApp



Um criminoso se passa por funcionário de uma empresa e oferece serviços, pedindo confirmação de um código ou número de protocolo, que na verdade será usado para acessar sua conta.



Como se proteger: ative a “verificação em duas etapas” no WhatsApp, não compartilhe códigos recebidos por SMS, não clique em links suspeitos, mantenha um antivírus confiável no dispositivo e verifique a informação nos canais oficiais da empresa.



3. Perfil falso de amigo ou familiar



Os golpistas utilizam imagens de pessoas conhecidas com número de celulares diferentes, se passando por pessoas próximas, simulando uma situação financeira urgente, doença ou acidente para pedir dinheiro.



Como se proteger: desconfie de números desconhecidos e confirme a situação diretamente com a pessoa conhecida via ligação ou chamada de vídeo.



4. Falsa central de atendimento



Os criminosos ligam se passando por uma instituição financeira, mencionando transações suspeitas em sua conta para solicitar a confirmação de informações sensíveis.



Como se proteger: nunca compartilhe dados pessoais, cuidado com links maliciosos, desconfie de ligações com pedidos urgentes e lembre-se: as instituições financeiras não solicitam dados confidenciais por ligação e nem que você realize transações financeiras em sua conta.



5. Uso indevido de marcas



O criminoso faz contato por telefone, e-mail ou mensagem, se passando por representante de um banco conhecido e respeitável. Com um discurso persuasivo, tenta te convencer a passar informações pessoais e confidenciais, como senhas, conta bancária e dados de cartão.



Como se proteger: desconfie de taxas que estejam muito abaixo do mercado. Busque informações diretamente no site e canais oficiais da instituição desejada e sempre digite o nome do site diretamente no seu navegador de internet. Além disso, nunca clique em links oriundos de conversas duvidosas.



Para mais detalhes sobre fraudes e a campanha da ABBC, acesse www.temcaradegolpe.com.br. O portal oferece conteúdos interativos como cards, vídeos e quizzes para apoiar a proteção do público. Com o apoio de 84 instituições financeiras associadas e do Banco Central do Brasil, a campanha promove a conscientização dos consumidores.