GM lança novo desafio para o Hub de Inovação de Santo André

A General Motors Company, gigante do setor automobilístico com a matriz para América do Sul localizada em São Caetano, lançou nesta terça-feira (25) o segundo desafio ao ecossistema de inovação do ABC, por meio do Hub de Inovação do Parque Tecnológico de Santo Andre. O tema deste GM Challenge é IA (Inteligência Artificial) e Visão Computacional (processo de modelagem e replicação da visão humana usando software e hardware) em Inspeção de Peças Automotivas.

Um dos programas do Parque Tecnológico, o Hub de Inovação atua fazendo a ligação entre as empresas interessadas em desenvolver pesquisas, novos produtos e processos e as startups, universidades e centros tecnológicos da região interessados em encontrar soluções para questões de inovação. Estas questões são apresentadas pela empresa, por meio de desafios ou “Challenges”.

O desafio da GM consiste em encontrar uma solução tecnológica que faça, de forma simples, rápida, segura e precisa, a identificação de defeitos e desvios em peças usinadas em tempo real e consolidando informações em um dashboard (painel de visualizações rápidas) de acompanhamento de processo.

Segundo a empresa, nesse desafio são buscadas parcerias que contribuam para o compromisso com a melhoria da qualidade de seus produtos ao longo do processo de fabricação. Para a GM, os avanços da IA, em especial a Visão Computacional, podem contribuir com essa estratégia.

Algoritmos de IA e a Visão Computacional podem tornar ainda mais robusto o processo de inspeção de qualidade de peças automotivas usinadas, como por exemplo, blocos e cabeçotes de motores. A empresa levanta, no desafio, a questão se é possível fazer um processo de inspeção 100% assistido por IA. Outra questão é como a IA pode contribuir para aumentar a confiabilidade da inspeção de qualidade dentro do ambiente produtivo e em linha com os preceitos da indústria 4.0.

Assim, a empresa deseja explorar o uso de software com IA e câmeras, por exemplo, capazes de identificar a qualidade das superfícies, identificando e classificando defeitos de superfície e cavidades de peças automotivas. A inspeção de conformidade e a identificação de defeitos são tipicamente porosidade, riscos, danos, e rebarbas predominantemente em peças metálicas que passaram por usinagem.

Mais detalhes a respeito estão disponíveis no link: https://bit.ly/Info_desafioGM2. Interessados em responder ao desafio podem ser inscrever até 31 de julho no site http://acesse.santoandre.br/desafioGMIA