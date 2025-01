Gislaine, estudante de Itaquaquecetuba, realiza sonho de intercâmbio no Reino Unido

Na última segunda-feira (13), a estudante da rede pública de São Paulo, Gislaine Chura Cala, natural de Itaquaquecetuba, embarcou junto a 95 outros alunos para uma experiência de intercâmbio no Reino Unido, que terá duração de três meses. A iniciativa faz parte do programa Prontos Pro Mundo, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, que visa enviar 500 estudantes para vivências e aprendizado em países de língua inglesa neste primeiro semestre.

Gislaine, filha de imigrantes bolivianos, destaca-se como a primeira integrante da sua família a viajar de avião. Seus pais, Eva e Alejandro, chegaram ao Brasil via transporte terrestre. Residente com seus pais e duas irmãs em Itaquaquecetuba, ela expressa orgulho por sua dedicação aos estudos e seu compromisso com o aprendizado do inglês.

“Meus pais estão muito felizes pela minha conquista. Me dediquei ao curso de inglês e cumpri todas as obrigações escolares. Estou animada por ser a primeira da família a embarcar em um voo”, relatou Gislaine. Dentre os 96 alunos que seguiram para Londres, 85 estão realizando essa viagem pela primeira vez.

Durante o intercâmbio, a jovem de 16 anos residirá na cidade de Brighton, onde será acolhida por uma família anfitriã que possui duas filhas e um cachorro. Gislaine já iniciou contato com seus novos anfitriões.

Para ela, o programa Prontos Pro Mundo representa não apenas a realização de um sonho pessoal, mas também uma oportunidade de construir um futuro promissor. “Sempre sonhei em estudar em outro país. Com o Prontos Pro Mundo, sinto que estou dando o primeiro passo rumo à minha meta de voltar um dia para cursar uma faculdade”, disse Gislaine.

O embarque dos alunos contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do secretário de Educação Renato Feder e do cônsul-geral britânico em São Paulo, Jonathan Knott. O governador ressaltou: “O objetivo do Prontos Pro Mundo é aprimorar as habilidades comunicativas dos jovens, especialmente em inglês, um idioma fundamental no mercado atual. Sem dúvida será uma experiência enriquecedora para todos os participantes.”

Além dos intercambistas que vão para o Reino Unido, o programa enviará cerca de 400 estudantes para Canadá, Nova Zelândia e Austrália ainda neste semestre. A próxima turma partirá para a Nova Zelândia no dia 28 de janeiro.

Na região do Alto Tietê, mais oito alunos foram selecionados para o programa e viajarão para a Austrália em data a ser definida dentro deste semestre.

O programa Prontos Pro Mundo oferece intercâmbio totalmente gratuito para os alunos da rede pública paulista. Todos os custos relacionados à viagem — incluindo passagens aéreas, hospedagem, aulas e documentação — são arcados pela Secretaria da Educação do Estado. Além disso, os estudantes receberão uma bolsa-auxílio para cobrir despesas pessoais durante sua estadia no exterior.

No início de dezembro passado, foi realizada uma seleção que beneficiará mais 500 estudantes no segundo semestre de 2025, totalizando mil alunos atendidos pelo programa neste ano. O resultado dessa nova seleção deve ser divulgado em fevereiro.

Dentre os primeiros 500 intercambistas que irão cursar o ensino médio nos países anglófonos selecionados, representações virão de 416 municípios elegíveis do estado. Essas cidades tiveram alunos que completaram todas as etapas do processo seletivo estabelecido.

O secretário Renato Feder destacou: “Um dos principais benefícios do Prontos Pro Mundo é a abrangência da seleção em todo o estado. Tivemos candidatos oriundos de mais de 400 cidades diferentes. É fundamental garantir que alunos de regiões menores ou mais vulneráveis tenham acesso a essa oportunidade.”

O investimento total do governo paulista nesse programa chega a R$ 85 milhões e há expectativas que até o final de 2026 sejam enviados cerca de 2.000 estudantes ao exterior.

As etapas seletivas para as viagens programadas para 2026 já começaram com a aplicação do Saresp aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental no final de novembro. Os melhores desempenhos serão classificados para um curso online preparatório em inglês e posteriormente participarão da prova de habilitação para o intercâmbio.