Gilvan vence debate promovido pela Rede Globo

Gilvan foi o vencedor do debate promovido nesta sexta-feira pelo G1, portal de notícias da Rede Globo, com os candidatos a prefeito de Santo André. Seguro e calmo, ele apresentou as principais propostas do seu plano de governo e mesmo sendo nitidamente atacado pelos outros três concorrentes, preferiu falar do que interessa aos andreenses e dos projetos que têm para manter a cidade no trilho do desenvolvimento.

“Muito feliz com o debate porque pude mostrar as minhas propostas e o público pôde comparar quem tem projeto de verdade para a cidade e quem usa o tempo para atacar os adversários. Ficou muito claro que somos a continuidade do trabalho realizado pelo governo do prefeito Paulo Serra que transformou verdadeiramente a cidade e, por isso, tem 80% de aprovação da população”, comentou Gilvan.

O candidato do PSDB reafirmou o compromisso de levar o Poupatempo da Saúde e uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para o 2º Subdistrito, falou sobre o CITE (Centro de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo) que está sendo construído na Avenida dos Estados, sobre a ampliação do COI (Centro de Operações Integradas), entre muitas outras propostas que fazem parte do seu Plano de Governo.

“Nosso foco é trabalhar por uma Santo André cada vez melhor. Quem vive na cidade sabe que as coisas melhoraram muito nos últimos sete anos e meio. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas é inegável que já evoluímos bastante. Temos que continuar o trabalho que o prefeito Paulo Serra começou. O andreense sabe que vai dar certo de novo!”, ressaltou Gilvan.

Além de participar do debate, Gilvan cumpriu agenda na rua, passando por vários bairros em caminhão de som ao lado do prefeito Paulo Serra. “Quem assistiu ao debate viu quem é o candidato mais bem preparado, quem tem proposta para a cidade, quem é o mais equilibrado emocionalmente, quem está preparado para assumir o cargo de prefeito. E essa pessoa é o Gilvan, que tem toda a minha confiança”, comentou o prefeito Paulo Serra.