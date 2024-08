Gilvan roda a cidade em caminhão de som e grava para programa de televisão

Nem o frio intenso registrado nesta terça-feira (27) atrapalhou a agenda de Gilvan, candidato a prefeito de Santo André. Ele iniciou os trabalhos logo cedo, quando gravou participação no Bom Dia SP, da Rede Globo. Na sequência, percorreu os bairros Santa Teresinha, Parque Novo Oratório, Utinga, Camilópolis e Centro em cima de caminhão de som. A noite participa do lançamento das candidaturas a vereador de Tiago Germano e Nino Brandão.

“Importante demais essa proximidade com os eleitores, conversar, apresentar meu plano de governo e ouvir as demandas de cada localidade. Representamos a continuidade do trabalho realizado pelo prefeito Paulo Serra, que tem a maior aprovação da história. E com esse cartão de visitas tudo fica mais fácil e as pessoas aderem rapidamente o nosso projeto”, comentou Gilvan.

O prefeito Paulo Serra aproveitou a hora do almoço e acompanhou Gilvan em cima do caminhão de som. “Gilvan é o cara que escolhemos para manter Santo André no caminho do desenvolvimento. Percebemos a cada dia aumentar a confiança do eleitor no projeto de continuidade e isso nos deixa muito feliz e confiantes. Cada aceno que recebemos no caminhão de som alegra o nosso coração”, ressaltou o prefeito Paulo Serra.

Seguindo o jeito transparente de trabalhar, Gilvan disponibilizou no site www.gilvan45.com.br o seu Plano de Governo para que os eleitores acompanhem suas ideias e propostas. O documento em PDF está disponível no endereço https://gilvan45.com.br/#plano_de_governo.