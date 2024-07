Gilvan realiza plenária do Santo André da Gente no Parque Erasmo Assunção

Na reta final do Santo André da Gente, processo de escuta da população para a montagem do plano de governo, Gilvan, pré-candidato a prefeito de Santo André, realizou na segunda-feira (22), em um buffet no Parque Erasmo Assunção, mais uma plenária aberta, desta vez com foco nos moradores de bairros como Jardim Alzira Franco, Parque Erasmo Assunção, Parque Capuava, Parque Novo Oratório, Jardim Rina, Jardim Itapoan, Jardim Ana Maria, Parque João Ramalho e Jardim Santo Alberto.

“A população tem contribuído de forma significativa com o nosso plano de governo, que mais para frente vai ser tornar um plano de metas. Muito bom ouvir as pessoas, aproximar a gestão da população. Esse é um trabalho que participo desde o início, lá em 2015, na primeira eleição do Paulo Serra para prefeito e que deu muito certo, por isso decidimos repetir a estratégia na pré-campanha”, comentou Gilvan.

O prefeito Paulo Serra participou do encontro com os moradores e ressaltou a importância do processo de escuta da população. “Um bom governo se faz com participação popular. As pessoas sabem quais são as demandas dos bairros onde moram e, por isso, é fundamental ouvir todas as contribuições. Estamos sendo muito bem recebidos em todos os bairros, o que mostra a confiança no nosso trabalho e também que as pessoas querem a continuidade, que hoje está depositada no Gilvan, meu pré-candidato a prefeito”, destacou Paulo Serra.

Eduardo Merlino (Divulgação)

O Santo André da Gente está ancorado em quatro eixos fundamentais: Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Urbano e Ambiental, além de Gestão e Inovação. Durante as plenárias, os munícipes puderam fazer perguntas ao pré-candidato Gilvan e ao prefeito Paulo Serra. Outras participações foram computadas por meio de formulários e urnas disponibilizadas na entrada do evento.

Os andreenses ainda podem fazer suas sugestões de forma virtual no site www.santoandredagente.com.

Ainda estão previstas mais três plenárias do Santo André da Gente até o dia 31 de julho. A próxima será nesta quarta-feira (24), às 19h, no Corinthians FC (Rua Sete de Setembro, 288 – Vila Alzira) com moradores do território 5 composto por bairros como Vila Alzira, Vila Alice, Vila Bastos, Jardim Bela Vista, Vila Gilda, Vila Assunção, Paraíso, Vila Pires, Bairro Silveira, Vila Marina, Vila Helena e Vila Vitória.