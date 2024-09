Gilvan propõe criar segunda unidade do Poupatempo da Saúde no 2° Subdistrito

O Poupatempo da Saúde, que foi inaugurado em fevereiro dentro do Atrium Shopping, é uma ideia revolucionária de Gilvan que faz parte do Plano de Governo de candidatos a prefeito em diversas cidades do Estado e de outras partes do Brasil . E neste sábado (28), o candidato a prefeito de Santo André anunciou que, caso seja eleito, vai construir uma segunda unidade do equipamento, no 2° Subdistrito.

“Junto com o prefeito Paulo Serra já tirei esse projeto do papel. E quem fez sabe como fazer e vai fazer de novo. No 2° Subdistrito vai ter um novo Poupatempo da Saúde, uma nova unidade. Vai dar certo de novo”, garantiu Gilvan após receber diversos depoimentos de usuários que aprovam o serviço que facilita o acesso a consultas e poupa o tempo dos munícipes por resolver várias demandas em um só lugar.

Além de anunciar mais esse projeto para a cidade, Gilvan rodou várias ruas em cima de caminhão de som e a pé, ao lado da população. “Muito feliz com os gestos de carinho que estou recebendo da população que sabe do nosso compromisso com a cidade. Amamos Santo André e o povo sabe disso”, comentou Gilvan.

O prefeito Paulo Serra acompanhou Gilvan em boa parte das agendas. “A população sabe que o Gilvan representa a continuidade do trabalho que foi feito nos últimos sete anos e meio. A população sabe que a vida melhorou muito neste tempo e precisamos eleger o Gilvan para que as coisas continuem melhorando. Sabemos que ainda temos muito a fazer e tenho certeza que com o Gilvan vamos conseguir fazer” garantiu Paulo Serra.