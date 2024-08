Gilvan mostra força e reúne mais de 200 candidatos a vereador em evento

Em grande noite, Gilvan, candidato a prefeito de Santo André, recebeu nesta segunda-feira (19) o apoio de mais de 200 candidatos a vereador que compõem a coligação Caminho Certo, Futuro Seguro. Esse foi o primeiro ato coletivo após o início oficial da campanha, que ocorreu na sexta-feira. O evento, que contou com a presença da candidata a vice-prefeita, Silvana Medeiros, do prefeito Paulo Serra e da deputada estadual e primeira-dama, Ana Carolina Serra, ocorreu na Casa de Portugal, no bairro Paraíso.

Divulgação

“Uma grande noite, mais de 200 candidatos da nossa coligação reunidos para a gente colocar esse grande time na rua para mostrar que a gestão que transformou Santo André vai continuar e a cidade vai seguir no caminho certo. Estou muito feliz com essa demonstração de apoio que recebi nesta noite”, comentou Gilvan.

“Foi um evento incrível. Temos apoio da grande maioria dos vereadores eleitos e tenho certeza de que vamos manter esse desempenho nesta próxima eleição porque temos ótimos nomes à disposição dos eleitores. O importante é manter o grupo fechado e unido em prol da candidatura do Gilvan, que representa a continuidade do nosso governo”, destacou Paulo Serra.

Nesta terça-feira Gilvan fará caminhada pela Avenida Oratório, no segundo subdistrito de Santo André e, a partir das 18h, vai circular algumas das principais ruas da cidade em um caminhão de som ao lado do prefeito Paulo Serra.