Gilvan destaca suas principais conquistas como secretário de Desenvolvimento Econômico em podcast com o prefeito Paulo Serra

Desenvolvimento econômico e social foram os temas do segundo podcast entre Gilvan, candidato a prefeito de Santo André, e Paulo Serra, atual chefe do Executivo andreense, que foi ao ar na noite de segunda-feira (9). No bate-papo, eles lembraram da excelente condução de Gilvan enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico e de como Santo André se transformou na cidade que mais gera empregos no Grande ABC.

“Fizemos uma verdadeira reformulação em Santo André com o Via Rápida Empresa, no qual facilitamos a abertura de novos negócios na cidade. Em apenas 24 horas as empresas de baixo risco se instalam em Santo André, com bem menos burocracia. O reflexo disso é que de cada dez empreendimentos que chegam à região, sete são em Santo André. Isso gera emprego, renda, melhora a vida das pessoas e a cidade arrecada mais. Esse é jeito de governar da equipe do prefeito Paulo Serra e que vamos dar continuidade”, comentou Gilvan.

“O Gilvan é um cara experiente e que chegou no nosso governo lá no comecinho justamente na Secretaria de Desenvolvimento, onde fez um trabalho brilhante e que facilitou a chegada de empresas em Santo André. A cidade era mal vista pelos empreendedores, cheia de pegadinhas com multas, os processos demoravam dois anos para andar e agora, depois de quase oito anos, já recebeu R$ 5 bilhões em investimentos privados. Uma mudança que tem a assinatura do Gilvan”, ressaltou o prefeito Paulo Serra.

Um dos assuntos mais comentados pelos espectadores durante o podcast foi o programa Moeda Verde, que permite que munícipes troquem cinco quilos de recicláveis por um quilo de frutas, legumes e verduras. “O Moeda Verde foi criado em Santo André e virou referência para várias regiões do Brasil. Um programa idealizado pela deputada estadual Ana Carolina Serra que tive o prazer de contribuir quando estive como superintendente do Semasa. A iniciativa faz a diferença na vida de centenas de moradores de Santo André”, destacou Gilvan.

O podcast entre Gilvan e Paulo Serra acontece todas às segundas-feiras, a partir das 19h30, sempre com um tema diferente.