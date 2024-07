Gilvan comemora participação de 3.000 pessoas nas plenárias do Santo André da Gente

Gilvan, pré-candidato a prefeito de Santo André, e o prefeito Paulo Serra finalizaram nesta segunda-feira (29), em evento realizado no Centro, série de nove plenárias do Santo André da Gente, processo de escuta da população para a montagem do plano de governo. No total, cerca de 3.000 pessoas participaram das reuniões realizadas em todos os territórios da cidade. Um último encontro será realizado no sábado, às 9h, na Casa de Portugal, com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

“Fomos muito bem recebidos em todos os bairros por onde passamos, o que mostra o carinho do andreense com a nossa pré-candidatura. As pessoas entenderam o propósito do Santo André da Gente e participaram das reuniões com propostas bem interessantes. Agora a nossa equipe vai tabular todas as sugestões e transformar em ações que vão integrar o nosso plano de governo. Essa é a forma de governar do prefeito Paulo Serra, aproximando a gestão da população, algo que vamos dar continuidade”, garantiu Gilvan.

O prefeito Paulo Serra esteve ao lado de Gilvan nos eventos e celebrou o sucesso do Santo André da Gente. “Esse é um projeto que colocamos em prática lá em 2015, na minha primeira eleição para prefeito. Deu muito certo, tanto que repetimos em 2020 e agora com o Gilvan. É muito importante ouvir as pessoas, as demandas de quem vive na cidade. Também é gratificante perceber como Santo André mudou nos últimos sete anos e meio. Foi uma grande transformação e tenho certeza que o nosso pré-candidato Gilvan vai continuar esse trabalho que realizamos”, destacou o prefeito Paulo Serra.

Durante as nove plenárias do Santo André da Gente os munícipes puderam fazer perguntas ao pré-candidato Gilvan e ao prefeito Paulo Serra. Outras participações foram computadas por meio de formulários e urnas disponibilizadas nas entradas dos eventos. Os andreenses ainda podem fazer suas sugestões de forma virtual no site www.santoandredagente.com até o dia 31 de julho.