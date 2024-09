Gilvan chega a 48,62% das intenções de voto e confirma que Santo André quer continuar no caminho certo

Com 19 dias para as eleições, Gilvan disparou na disputa pela Prefeitura de Santo André. De acordo com pesquisa divulgada nesta terça-feira (17) pelo jornal ABC Repórter, o candidato do PSDB subiu mais 8,58 pontos percentuais em relação ao último levantamento e chegou aos 48,62% das intenções de votos, muito próximo de vencer a disputa já no primeiro turno. A vantagem de Gilvan para a segunda colocada na disputa chegou a 37,24 pontos percentuais.

A pesquisa mostrou que, considerados apenas os votos válidos, excluindo brancos e nulos, que é a forma como o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apura o resultado final, Gilvan superaria o desempenho de todos os adversários somados e venceria no primeiro turno com 66,04% dos votos dos andreenses.

“A pesquisa reflete exatamente o sentimento que estamos tendo nos lugares por onde passamos. A onda azul tomou conta da cidade e são muitos votos de confiança que recebemos diariamente. Nossa campanha é limpa, respeita os andreenses e se preocupa exclusivamente com a cidade, apresentando propostas para continuarmos o excelente trabalho que vem sendo realizado pelo governo do prefeito Paulo Serra. Santo André viveu uma transformação nos últimos sete anos e meio e o trabalho tem que continuar. Vai dar certo de novo!”, comemorou Gilvan.

O prefeito Paulo Serra também comemorou os excelentes números alcançados por Gilvan. “Santo André já decidiu, não quer dar a chance de as pessoas que fizeram tão mal para a cidade no passado voltar ao poder. Estamos muito perto de vencer no primeiro turno e vamos continuar trabalhando para mostrar para as pessoas que com o Gilvan todo o trabalho que fizemos vai continuar. Santo André merece o melhor e o melhor tem nome: Gilvan”, ressaltou Paulo Serra.

A pesquisa publicada pelo ABC Repórter foi realizada pelo Instituto ASN Pesquisas e ouviu 800 eleitores entre 10 e 12 de setembro, com margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiabilidade de 95%. O levantamento está registrado no TSE – Tribunal Superior Eleitoral sob o número 01725/2024.