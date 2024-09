Gilvan assume compromisso de criar Complexo de Proteção Animal ao lado do Parque Central

Gilvan, candidato a prefeito de Santo André, apresentou nesta quarta-feira (25), nas redes sociais, projeto para transformar área próximo ao Parque Central em um Complexo de Proteção Animal, que incluiria o já entregue Hospital Veterinário, o Pet Parque, que terá obras iniciadas em breve, além da feira de adoção e a zoonoses.

“Hospital Veterinário, um grande equipamento que ajudei o prefeito Paulo Serra a tirar do papel, e agora vão iniciar as obras do Pet Parque. Está no meu Plano de Governo que aqui será um grande Complexo de Proteção Animal, com a feira de adoção e a zoonoses, tudo em um só lugar, mais uma inovação que a gente traz para Santo André, que é uma cidade que cuida das pessoas e também dos animais”, ressaltou Gilvan.

Indicado por Paulo Serra para ser o candidato que vai dar sequência ao trabalho que recolocou Santo André nos trilhos, Gilvan cumpriu extensa agenda nesta quarta-feira, participou de eventos com candidatos a vereador e circulou por bairros da cidade em cima de caminhão de som.

“Gratificante andar por Santo André e ver nos olhos das pessoas a gratidão por tudo que já fizemos durante o governo do prefeito Paulo Serra. A Santo André de hoje é muito melhor que a de ontem, isso ninguém pode negar. E vamos continuar trabalhando para que a Santo André de amanhã seja ainda melhor que a de hoje”, destacou Gilvan.

O prefeito Paulo Serra elogiou o desempenho de Gilvan durante o seu governo. “Gilvan é meu candidato porque mostrou ser o mais preparado para continuar o trabalho que estamos fazendo. Ele é um cara experiente, conhece como poucos a máquina pública e por isso tenho certeza que vai dar conta do recado. Não tenho dúvida nenhuma de que vai dar certo de novo”, garantiu o prefeito.