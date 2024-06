Gestão Penha Fumagalli recebe conceito “A” de ranking federal que avalia informações fiscais e contábeis

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, sob a gestão Penha Fumagalli (PSD), atingiu a nota “A” do ranking de qualidade da informação contábil e fiscal no Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro), ligado à Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

O ranking faz a avaliação, sistemática, de informações contábeis e fiscais enviadas pelo município e depois as classifica em notas e percentuais, de acordo com o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), Relatório de Gestão Fiscal (RGF), Declaração de Contas Anual (DCA) e Matriz de Saldos Contábeis (MSC).

Para a prefeita Penha Fumagalli, o resultado comprova o acerto de sua gestão com a transparência com as contas públicas e o comprometimento com o bom uso do dinheiro do contribuinte.

“Recebi com muita alegria a notícia da nota e do conceito A pelo Tesouro Nacional acerca de nossa gestão contábil e fiscal, pois desde o início temos pautado as contas públicas com muita responsabilidade e transparência”, concluiu a prefeita.