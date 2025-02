Carnaval e Gravidez: dicas para uma festa segura

Com a proximidade do Carnaval, muitas gestantes se perguntam se podem participar da festa mais esperada do ano. A resposta é sim, mas com cautela. Segundo a Dra. Claudia Ribeiro, coordenadora da obstetrícia do Hospital Maternidade Paulino Werneck, no Rio de Janeiro, há maneiras seguras para as futuras mães curtirem o Carnaval, desde que respeitem os limites do corpo e tomem os devidos cuidados.

Cuidado, alegria e responsabilidade: o equilíbrio perfeito

“O Carnaval é um momento de celebração, mas é importante lembrar que a gravidez traz mudanças no corpo da mulher. Isso não significa que a gestante precise ficar em casa, mas ela deve priorizar sua saúde e bem-estar”, explica a especialista.

O calor intenso, a aglomeração e a exposição prolongada ao sol são fatores que podem representar riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. Entre os problemas que podem surgir estão a desidratação, o aumento da pressão arterial e o esgotamento físico. Para evitar complicações, é essencial adotar medidas preventivas.

Recomendações para um Carnaval seguro

A obstetra lista as principais orientações para que as gestantes possam aproveitar a folia com tranquilidade:

– Hidratação é fundamental:

O calor do verão carioca pode ser intenso, especialmente durante o Carnaval. Gestantes devem beber água regularmente para evitar a desidratação. “Leve sempre uma garrafa de água consigo e dê preferência a bebidas sem açúcar, como água de coco”, orienta a médica.

– Evite o excesso de tempo em pé:

Desfiles e blocos podem ser exaustivos. É importante fazer pausas frequentes e buscar locais para sentar-se e descansar. “A sobrecarga física pode levar ao inchaço nas pernas e ao desconforto muscular”, alerta Dra. Cláudia.

– Proteção contra o sol:

Usar protetor solar, chapéus e roupas leves é essencial para evitar queimaduras e superaquecimento. Dê preferência a locais com sombra e não se exponha ao sol nos horários de pico, entre 10h e 16h.

– Cuidado com a alimentação:

Durante o Carnaval, é comum consumir alimentos de rua. No entanto, conforme orienta a especialista, é preciso ter cautela com a procedência e as condições de higiene. “Evite alimentos crus ou malcozidos e prefira opções preparadas na hora e em locais de confiança”, recomenda.

– Evite aglomerações intensas:

O contato com grandes multidões pode ser perigoso, não apenas pelo risco de quedas, mas também pela exposição a viroses e outras doenças. Se for a blocos, escolha aqueles mais tranquilos e em horários menos movimentados.

Os riscos reais e como preveni-los

A médica ressalta que, embora o Carnaval possa ser um evento seguro para muitas gestantes, algumas condições específicas requerem mais atenção.

Mulheres com gravidez de risco, como as que apresentam hipertensão, diabetes gestacional ou ameaça de parto prematuro, devem evitar situações estressantes e consultar o médico antes de qualquer planejamento.

“O principal é ouvir o corpo e não forçar os limites. Sentir tontura, fraqueza ou falta de ar são sinais que não devem ser ignorados”, alerta.

Carnaval consciente: um ato de amor ao bebê

A especialista lembra que participar do Carnaval com responsabilidade não significa apenas cuidar da própria saúde, mas também zelar pelo bem-estar do bebê. Afinal, cada gesto de cuidado é uma demonstração de amor e preparação para a chegada de uma nova vida.

“O mais importante é que a gestante se sinta segura e confortável. O Carnaval pode ser adaptado para ser uma experiência leve, alegre e memorável”, finaliza.

Com planejamento e precaução, o Carnaval pode ser um momento de diversão e felicidade também para as futuras mamães. Afinal, não há razão para não celebrar a vida em todas as suas formas.