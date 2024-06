Gestantes de Diadema recebem repelente para proteção contra Aedes aegypti

As mais de 2.000 gestantes que realizam o pré-natal na rede municipal de Diadema já recebem repelente para se proteger dos mosquitos, em especial do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e Chikungunya. Seu uso é importante, já que a grávida não pode se vacinar contra a doença e, se contrair a dengue, as complicações podem prejudicar a saúde de mãe e bebê. A ação teve início no mês de maio.

Fabiana Santiago dos Santos, moradora do bairro Taboão, recebeu o item após ultrassom na Unidade Básica de Saúde (UBS) ABC, referência para realização do exame na região norte. Ela é mãe de um casal, está gestante de Isabela e aprovou a iniciativa. “É uma proteção a mais. Agora dá para ficar mais tranquila”, afirmou.

“A gente se preocupa e cuida mais da saúde porque sabe que tem uma outra pessoa aqui dentro. Nem todo mundo tem dinheiro suficiente para comprar o repelente e, dependendo da marca, é caro, por isso é importante ter na UBS”, ressalta Renilda Silva Mascarenhas, que está à espera de seu primeiro filho. Além de eliminar recipientes que possam acumular água, ela ainda possui telas de proteção contra mosquito nas janelas do apartamento. “Tem que se cuidar”, reforça.

Como funciona

A gestante tem direito a duas unidades por mês, durante todo o período de epidemia. O produto tem proteção por até 10 horas e pode ser usado todos os dias. O repelente é produzido à base de n,n-Dietil-meta-toluamida (DEET), que é seguro para grávidas. No entanto, não deve ser usado em crianças.

O item está disponível em todas as farmácias das UBSs, sendo incorporado na rotina de atendimento das gestantes nas unidades. “Está é mais uma ação da Secretaria Municipal da Saúde no combate à dengue, com o foco na prevenção da doença para as gestantes, consideradas do grupo de risco”, explica o secretário José Antônio da Silva.

Combate à dengue

A principal medida de prevenção é eliminar todo e qualquer recipiente que possa acumular água e se tornar um criadouro do mosquito transmissor da dengue, desde caixa d’água sem tampa ou com rachadura até um balde no quintal.

Mais informações sobre as principais medidas a ser adotadas em https://portal.diadema.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/FolhetoDenguePMD_2024.pdf.

A Prefeitura decretou estado de emergência, em 23 de março, por causa do alto número de casos contabilizados na cidade e tem intensificado as ações de combate à doença como mutirões, atividades de casa a casa, bloqueio de casos, divulgação de informações e atividades educativas. Atualmente, Diadema registra 4.751 casos de dengue e sete óbitos pela doença.

Denúncias sobre riscos e potenciais criadouros do mosquito podem ser feitas por meio do aplicativo Colab 156, telefone (0800 7710963), whatsapp (11 40595892) e email ccz@diadema.sp.gov.br. As denúncias são encaminhadas para as Unidades Básicas de Saúde para vistoria e encaminhamento do caso, quando necessário.