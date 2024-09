GCM prende suspeito de roubar tênis de loja no Centro de Ribeirão Pires

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires prendeu um homem que roubou um par de tênis de uma loja que fica no Centro da cidade, na tarde desta quinta-feira (5). Um segundo suspeito foi detido, mas liberado.

Conforme informações da Guarda, uma equipe em patrulhamento pela região central chegou a se deparar com dois indivíduos, com um deles carregando um par de tênis novos nas mãos.

O dono da loja chegou a avisar a equipe da GCM, mas os agentes de segurança já haviam perdido a dupla de vista. Dessa forma, acionaram outra viatura que passou a patrulhas as proximidades.

Foi nesse momento que avistaram dois homens e que um deles estava calçado com o tênis novo com as mesmas características daquele que foi roubado na loja. A Guarda averiguou a dupla, quando o suspeito que estava com o calçado negou o roubo e disse que havia comprado os tênis de um terceiro. O rapaz que o acompanhava disse que apenas acompanhava o amigo.

Os dois foram conduzidos para o DP (Departamento de Polícia) de Ribeirão Pires, onde passaram por entrevista e foram confrontados com imagem das câmeras de segurança da loja.

O homem que estava com os tênis acabou confessando o roubo e ficou preso, à disposição da Justiça. O segundo suspeito, qualificado como testemunha, foi liberado.