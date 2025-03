GCM de São Caetano captura de três procurados da Justiça

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul, com apoio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), capturou três homens que tinham mandados de prisão em aberto. Um indivíduo foi detido no Bairro Santa Paula, o outro na Praça Mauá, no Bairro Mauá, e o terceiro no Bairro Fundação.

Na noite de quarta-feira (5/3), por volta das 23h, o CGE identificou a presença de um Volkswagen Voyage branco que circulava pela Rua São Paulo, no bairro Santa Paula. Após a identificação do veículo, o CGE acionou imediatamente a equipe da GCM, que se deslocou até o local para realizar a abordagem.

Durante a ação, os GCMs abordaram o condutor do veículo e, após consulta ao sistema, constatou-se que ele era procurado pela Justiça devido a um mandado de prisão relacionado a um processo judicial. O indivíduo foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis e permanece à disposição da Justiça.

Já na manhã desta quinta-feira (6/3), um dos procurados trafegava nas proximidades da Praça Mauá. O CGE, por meio de suas câmeras de monitoramento, detectou a presença do indivíduo e repassou as informações em tempo real para as equipes da GCM. A ação conjunta entre o CGE e as forças de segurança permitiu que o procurado fosse localizado e capturado de forma rápida e eficiente