Ação integrada resulta na captura de procurado em São Caetano

A GCM (Guarda Civil Municipal) e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) de São Caetano do Sul demonstraram mais uma vez a eficiência do trabalho integrado na captura de um indivíduo procurado pela Justiça. A ação ocorreu no Centro da cidade, após alerta emitido pelo sistema de monitoramento do CGE.

Durante patrulhamento de rotina na última terça-feira (18/2), os guardas municipais foram acionados via rede de rádios pelo CGE, que identificou, por meio das câmeras de monitoramento, um veículo Fiat Uno trafegando pela Rua Manoel Coelho. O condutor do veículo estava com um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça. A equipe da Rotam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) da GCM se dirigiu ao local e realizou a abordagem do veículo na esquina da Rua Manoel Coelho com a Rua Baraldi.

O condutor foi identificado e confirmou-se a existência do mandado de prisão. Durante a abordagem, nenhum ilícito foi encontrado, e o indivíduo foi informado sobre a ordem judicial. Ele foi então conduzido à Delegacia de Polícia de São Caetano, ficando à disposição da Justiça.

No fim de semana, outros dois procurados pela Justiça foram localizados pelo sistema do CGE e detidos pela ação da GCM de São Caetano: um no sábado (15/2), quando trafegava de moto pelo Bairro Mauá, e outro no domingo (16/2), no Centro.