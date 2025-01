GCM de São Caetano prende homem procurado pela Justiça

A integração entre a GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul e a tecnologia do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) resultou em mais uma ação bem-sucedida. Por volta das 19h desta quarta-feira (15), a equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) foi acionada após o sistema inteligente do CGE identificar um veículo Fiat Uno, associado a um homem com mandado de prisão em aberto, circulando pelo Bairro Barcelona.

Imediatamente, os GCMs foram ao local e localizaram o veículo. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir, desobedecendo às ordens de parada. Após breve acompanhamento tático, o homem foi interceptado.

Durante a revista pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado, mas ao consultar o Banco de Dados Criminal, a ROMU confirmou que o condutor tinha ciência do mandado de prisão em seu nome. O homem foi conduzido à Delegacia Sede de São Caetano, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.