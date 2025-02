Operações conjuntas resultam na captura de procurados em São Caetano

Em ações conjuntas, a GCM (Guarda Civil Municipal) e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) de São Caetano do Sul foram fundamentais para a captura de dois indivíduos procurados pela Justiça.

Na tarde de sábado (15/2), durante um patrulhamento preventivo, GCMs foram acionados via radiocomunicação após uma motocicleta cadastrada nos sistemas policiais como pertencente a um procurado ser identificada pelas câmeras de monitoramento do CGE. O veículo era uma Yamaha XTZ150 Crosser.

A equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) da GCM se dirigiu ao local indicado, no Bairro Mauá, e conseguiu abordar o veículo, confirmando que o condutor era, de fato, o indivíduo com mandado de prisão. Após consultar as informações, foi verificado que havia um mandado de prisão ativo contra ele, expedido pela Justiça. O indivíduo foi então conduzido à Delegacia Sede, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

No domingo (16/2), em outra ação, a GCM e o CGE atuaram novamente em conjunto. Durante um patrulhamento preventivo, um guarda civil municipal foi alertado pelo sistema do CGE sobre um veículo Fiat Palio que trafegava pelo Centro de São Caetano e estava relacionado a um indivíduo procurado pela Justiça.

O veículo foi interceptado, e o condutor foi submetido a uma busca pessoal. Embora nenhum ilícito tivesse sido encontrado, se confirmou a existência de um mandado de prisão contra ele expedido pela Justiça. O indivíduo foi conduzido à Delegacia Sede, onde permaneceu preso à disposição das autoridades.