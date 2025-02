Integração entre CGE e GCM leva à prisão de procurados pela Justiça e homem por furto

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul realizou nesta segunda-feira (24) duas importantes ações que resultaram na prisão de três indivíduos, reforçando a eficácia da integração entre tecnologia e as forças policiais.

Por volta das 10h40, o Centro de CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) identificou a entrada da motocicleta JTZ/DR 160, cadastrada no banco de dados policial. A rede de viaturas foi acionada e a equipe da Rotam (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas) obteve êxito em interceptar o veículo no Bairro Fundação. O condutor foi abordado e, após consulta, confirmou-se que ele era um procurado da Justiça. O homem foi encaminhado à Delegacia Sede, onde permaneceu preso.

A ocorrência ganhou um novo desdobramento quando o irmão do detido compareceu à delegacia para retirar a motocicleta. Durante a identificação, os Policiais Civis constataram que ele também possuía um mandado de prisão em aberto, expedido em Peruíbe. O homem foi imediatamente detido e conduzido ao sistema prisional.

FURTO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Horas depois, durante patrulhamento pelo Bairro Boa Vista, a equipe Rotam foi informada por populares sobre um furto em dois estabelecimentos comerciais. Com as características do suspeito em mãos, os guardas realizaram buscas e conseguiram localizar e deter o indivíduo. Ele foi levado à Delegacia Sede e permaneceu preso. As torneiras elétricas furtadas foram recuperadas e devolvidas ao representante de um dos comércios.