GCM de Santo André prende suspeito de cometer furtos em comércios na Vila Assunção

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André prendeu nesta segunda-feira (21), um homem acusado de cometer furtos na região da Vila Assunção. Diversos registros foram recebidos por meio do Centro de Operações Integradas (COI) da Prefeitura, indicando sua forma de atuação na região.

O indivíduo sempre chegava na porta destes estabelecimentos, preferencialmente os que possuíam portas de vidro, e com o auxílio de ferramentas quebrava as vitrines e recolhia todos os produtos em exposição nos manequins e também nos estoques das lojas.

Equipes da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) realizavam patrulhamento nesta segunda-feia na região da comunidade Tamarutaca, quando abordaram um indivíduo com as mesmas características do suspeito. A partir da averiguação, o homem confessou a prática dos furtos e o caso foi direcionado ao 1º Distrito Policial de Santo André.

O detido estava em livramento condicional, quando o preso cumpre parte da pena e é liberado com medidas que deveria cumprir. Ao ser detido, a autoridade policial o liberou novamente, pois cabe ao juiz realizar o julgamento e anulação desta liberação em vigor. A outra pessoa que aparece nas imagens ainda não foi localizada pela polícia, que continuará o trabalho de identificação para posterior detenção.