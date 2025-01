GCM de Santo André prende homem por receptação de moto roubada

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André prendeu na tarde deste domingo (5), no Jardim do Estádio, um homem que trafegava no bairro com uma moto sem placa, modelo Kawasaki Versys. Durante patrulhamento tático da equipe especializada Romu (Rondas Ostensivas Municipais), na Rua Aqueronte, o condutor avistou os guardas e empreendeu fuga.

A partir daí a equipe da Romu iniciou o cerco do indivíduo pelas ruas do bairro e na Avenida do Estádio, quando acabou tombando a motocicleta e começou a fugir a pé. Visivelmente alterado e agressivo, precisou ser algemado pelos GCMs para segurança das equipes no momento da prisão.

O homem informou aos guardas que a moto foi adquirida de um terceiro, no entanto, ao realizar a checagem do chassi constava-se queixa de roubo.

Os GCMs da Romu conduziram o homem e a motocicleta ao 6º Distrito Policial de Santo André, na Vila Mazzei, para tipificação do crime de receptação e segue à disposição da justiça e das autoridades policiais.