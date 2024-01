GCM de Ribeirão Pires recebe doação de novos cachorros para integrar equipe do CANIL 

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Guarda Civil Municipal, recebeu a doação de dois cães machos da raça Golden Retriever, que passaram a incorporar a equipe de CANIL da GCM municipal. A doação foi viabilizada por meio do Canil Tweedmouth, da região de Cotia. Urso (4 meses) e Ragnar (8 meses), já estão em treinamento, que deve ter duração de 1 ano e meio.

“Queremos agradecer ao canil por viabilizar a chegada dos novos membros da nossa Guarda, que terão papel fundamental no trabalho investigativo e na sequência do trabalho educativo realizado nas escolas de Ribeirão Pires”, disse o prefeito Guto Volpi

Os novos membros da GCM terão papel de auxiliar nas operações de buscas de desaparecidos e na procura de entorpecentes. Urso e Ragnar continuarão dóceis e entre suas funções também está a interação e socialização com a população, especialmente com as crianças nas escolas.

“Todos os cães são formados por instrutores do CANIL da GCM e inicialmente estamos realizando o trabalho de obediência, mas eles já estão prontos para realizar a atividade educativa”, disse a comandante da GCM de Ribeirão Pires, Neide Aparecida.

Atualmente, o CANIL da GCM conta também com Airon, um Pastor Belga Malinois, de 5 anos, que atua na busca de entorpecentes e nas ações de campo da guarda.