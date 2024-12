GCM de Ribeirão Pires realiza Operação Bairro Seguro no período de férias

Com intenção de reforçar a segurança da Estância em época de férias, quando os moradores da cidade viajam, a GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires vai realizar a operação Bairro Seguro, que tem previsão para iniciar nesta semana.

A ideia é que a Guarda reforce as rondas pelos bairros, principalmente no período noturno, na intenção de evitar assaltos e furtos a veículos e residências. As rondas ocorrerão em diversas áreas do município e deverão seguir por todo o período de férias.

As rondas deverão ocorrer também durante os fins de semana. O comando da GCM de Ribeirão Pires, entretanto, não divulgará local, data ou horário das operações Bairro Seguro, justamente para utilizar do fator surpresa contra suspeitos que estejam planejando algum crime.

“Vamos iniciar as operações Bairro Seguro, para reforçar a segurança no município durante o período de férias. Queremos manter a ordem e a segurança dos munícipes e das residências dos moradores de Ribeirão Pires”, declarou o secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres.

Concomitantemente, a Guarda de Ribeirão Pires também está fiscalizando linhas de pipa, contra a utilização de cerol e da linha chilena, que são proibidas por lei. Outra importante ação que está nas ruas é a Operação SKAP, que vistoria os escapamentos de motos contra barulhos que podem incomodar os moradores da cidade, o famoso “radandan”.