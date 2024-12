GCM de Ribeirão Pires prepara operações especiais para o período de férias

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires está preparando, para a época de férias e do verão, duas operações que visam inibir a utilização de cerol e cortantes em linhas de pipas e a outra que vai fiscalizar o escapamento de motos e motocicletas no município para impedir barulho alto destes veículos, conhecidos como “randandan”.

Conforme o secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres, as operações ocorrerão durante todo período de férias e terão equipes da Guarda destacadas exatamente para estas ações.

“Sabemos que durante as férias, a utilização de cerol e da linha chilena acabam aumentando muito. A ideia é coibir não só a utilização destes materiais perigosos, mas como encontrar quem está vendendo e até produzindo no município”, declarou Torres. “Com as motos é a mesma coisa. Nesse período aumentam os casos de motociclistas que fazem barulhos com o escapamento de suas motos, causando distúrbios nas ruas com som alto, o que é proibido por lei”, disse.

Denominadas Operação Cerol e Operação SKAP, as ações deverão ocorrer diversos locais da cidade. No caso da operação que vai fiscalizar o escapamento das motos, a ideia é que as equipes estejam três vezes por semana nas ruas da Estância. Além de checar o escape do veículo, a guarda também irá averiguar a documentação e situação do motorista da motocicleta.

Na Operação Cerol, a GCM irá fiscalizar as linhas que estão sendo utilizadas pelos jovens para saber se elas possuem cortante ou se são linhas conhecidas como “chilenas”, que também são cortantes e perigosas. Para isso, a Guarda se baseará na lei 17.201, assinada em 2019, que proibia a utilização, a fabricação e a comercialização de linhas cortantes e também do cerol.

A GCM de Ribeirão Pires destaca que, caso o infrator que seja pego com linha cortante seja menor de idade, são os pais, mães ou demais responsáveis legais que responderão pelo crime.

A GCM de Ribeirão Pires sempre realiza operações, algumas em conjunto com a PM (Polícia Militar) e Polícia Civil, na intenção de inibir atividade criminal no município. Além disso, a corporação também pratica rondas ostensivas pela cidade, principalmente em regiões com maior número de ocorrências, no intuito de inibir ação criminosa.