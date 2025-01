GCM de Ribeirão Pires prende três suspeitos de furtar residências na região

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires conseguiu prender três suspeitos de furtar residências e que trafegavam na Estrada do Sapopemba, no início da noite desta segunda-feira (13). Os indivíduos estavam em posse de mais de 40 itens subtraídos de suas vítimas, além de R$ 68 em espécie.

Conforme informações da Guarda, em patrulhamento pelo trecho da rodovia, equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) avistou um veículo Ford Ka, que acelerou bruscamente ao avistar a viatura.

A GCM, então, realizou abordagem para fins de orientação de trânsito e para entender o motivo da conduta do motorista, já que o veículo estava em uma rodovia. A Guarda encontrou diversos itens que chamaram a atenção, como: fogão cooktop, videogame, celulares, parafusadeiras, caixa de ferramentas e etc. Ao todo, 42 itens estavam na posse dos suspeitos, inclusive rolos de papel higiênico.

Questionados sobre a origem dos itens dentro do veículo, cada suspeito apresentou uma versão diferente da história, que chamou ainda mais a atenção da equipe da GCM. Perguntados mais uma vez, eles confirmaram que praticavam furtos a residências em Ribeirão Pires e em Mauá. Em situação tensa, os suspeitos começaram a trocar acusações entre si.

Momentos depois da confissão, um dos celulares que estavam na posse do trio começou a tocar. Questionados se algum deles era dono do aparelho, ninguém respondeu. Integrante da ROMU atendeu o telefone e conversou com uma das vítimas dos suspeitos, que informou que sua residência havia sido furtada há cerca de 40 minutos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos suspeitos, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires. O delegado de plantão ratificou o pedido da GCM, constatando os furtos e deixando os três suspeitos à disposição da Justiça.