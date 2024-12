GCM de Ribeirão Pires prende suspeito de tráfico no Parque Aliança

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires prendeu, na noite desta quarta-feira (18), um suspeito de tráfico de entorpecentes, na Avenida Cel. Oliveira Lima, em trecho que passa pelo Parque Aliança, divisa com Mauá.

Conforme informações da Guarda, durante patrulhamento pelo local, dois indivíduos saíram correndo ao avistarem a viatura e arremessaram um estojo. Quando a equipe da GCM parou para averiguar o conteúdo da pequena bolsa, encontrou diversos tipos de entorpecentes.

Na sequência a Guarda adentrou em área de mata e passou a buscar os dois suspeitos. Após um momento, a GCM encontrou um dos indivíduos, que tentava se esconder atrás de arbustos. Em busca pessoal, nada de ilegal foi encontrado.

Dessa forma, a equipe da Guarda Civil Municipal conduziu o suspeito para a Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires, onde o apresentou ao delegado de plantão.

Moto – Durante a busca pelos dois indivíduos na mata, a GCM de Ribeirão Pires encontrou uma moto que também parecia estar escondida no mato. Ao tentar averiguar a numeração do chassi e do motor, notou-se que estavam raspados. Por meio do Sistema Córtex, entretanto, a Guarda descobriu que se tratava de uma motocicleta com placa adulterada.